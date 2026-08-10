Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
mánudagur 10. ágúst 2026
14 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
„Missir ástina á fótbolta við að taka þátt í svona bulli“
Íslenski boltinn
Liverpool og Barcola náð samkomulagi
Fótbolti
Áhorfendur í áfalli eftir að leikmaður hrundi niður göng
Fótbolti
Willum mættur fyrstur upp á spítala alla daga
Sport
Óvenjulegur vinskapur Haaland vekur athygli
Fótbolti
Ótrúlegt innkast varð að marki
Fótbolti
KR-ingar geta ógnað ótrúlegu afreki Skagamanna í kvöld
Íslenski boltinn
Gefur lítið fyrir orð kollega síns: „Ég skil ekki svona“
Fótbolti
Mun Bezos verða eigandi Liverpool?
Fótbolti
Mikil eftirvænting vegna endurkomu Ingebrigtsen
Sport
Fleiri fréttir
UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA
Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo
KR-ingar geta ógnað ótrúlegu afreki Skagamanna í kvöld
Højbjerg hafnaði Newcastle
Tryggvi Hrafn klárar tímabilið með Val
Everton og Crystal Palace skiptast á leikmönnum
Mun Bezos verða eigandi Liverpool?
Knattspyrnusambönd biðja Infantino að stíga til hliðar í opnu bréfi
Liverpool og Barcola náð samkomulagi
Óvenjulegur vinskapur Haaland vekur athygli
Mourinho samþykkti að taka við Manchester United eftir Ferguson
Áhorfendur í áfalli eftir að leikmaður hrundi niður göng
Ótrúlegt innkast varð að marki
„Höfum trú á að við getum farið inn í alla leiki til þess að vinna“
„Búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spilamennsku“
Hallgrímur segir stöðuna erfiða: „Þetta er þungt núna“
Uppgjörið: Breiðablik - Valur 1-3 | Langþráður sigur Brazell
„Vantar bara herslumuninn og sá munur kom í dag“
Gefur lítið fyrir orð kollega síns: „Ég skil ekki svona“
„Missir ástina á fótbolta við að taka þátt í svona bulli“
Fannst ÍBV brjóta fyrir vítadóminn
„Jákvætt að tengja saman tvo sigra“
„Ákvörðun dómarans verðskuldar ekki komment“
Uppgjörið: KA - FH 0-1 | Úr fallsæti og auka á þjáningar norðanmanna
Uppgjörið: Víkingur - ÍBV 2-2 | Annað misstig meistaranna
Uppgjörið: ÍA - Þór 2-0 | Þrír í röð án taps hjá ÍA
Uppgjörið: Stjarnan - Keflavík 1-0 | Stjarnan heldur áfram að þoka sér upp töfluna
Lífsnauðsynlegur sigur Júlíusar
Gamli Valsarinn gladdi O'Neill á sjúkrabeðinu
Árni gekk í það heilaga og fékk frí
Sjá meira
Mest lesið
„Missir ástina á fótbolta við að taka þátt í svona bulli“
Íslenski boltinn
Liverpool og Barcola náð samkomulagi
Fótbolti
Áhorfendur í áfalli eftir að leikmaður hrundi niður göng
Fótbolti
Willum mættur fyrstur upp á spítala alla daga
Sport
Óvenjulegur vinskapur Haaland vekur athygli
Fótbolti
Ótrúlegt innkast varð að marki
Fótbolti
KR-ingar geta ógnað ótrúlegu afreki Skagamanna í kvöld
Íslenski boltinn
Gefur lítið fyrir orð kollega síns: „Ég skil ekki svona“
Fótbolti
Mun Bezos verða eigandi Liverpool?
Fótbolti
Mikil eftirvænting vegna endurkomu Ingebrigtsen
Sport
Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar