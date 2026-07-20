Erlent

„Konungur norðursins“ sjöundi for­sætis­ráð­herrann á ára­tug

Samúel Karl Ólason og Gunnar Reynir Valþórsson skrifa
Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, verður forsætisráðherra Bretlands í dag. Sá sjöundi á áratug.
Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, verður forsætisráðherra Bretlands í dag. Sá sjöundi á áratug. PA, AP/Gareth Fuller

Andy Burnham, nýr leiðtogi Verkamannaflokksins í Bretlandi, tekur við sem forsætisráðherra landsins í dag þegar Keir Starmer hverfur á braut. Starmer mun flytja sína síðustu ræðu sem forsætisráðherra nú fyrir hádegið áður en hann og arftaki hans halda á fund konungs í Buckingham höll, þar sem Karl konungur mun leggja blessun sína yfir valdaskiptin.

Að því loknu mun Burnham halda sína fyrstu ræðu fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti 10. Forsætisráðherrann verðandi er 56 ára gamall og hefur að undanförnu starfað sem borgarstjóri Manchester-borgar í norðurhluta Englands og hefur gjarnan verið kallaður „konungur norðursins“.

Breskir miðlar eru þegar farnir að vitna í ræðu hans þar sem sagt er að hann muni lofa Bretum meira andrými og þá segist hann vilja leggja áherslu á að koma ró á breskt stjórnmálalíf og að tekið verði á hlutunum af ábyrgð og festu.

Burnham segist ætla að „endurtengja“ bresku þjóðina og leggja áherslu á málefni sem skipta fólk máli, eins og hækkandi verðlag og að bæta þjónustu.

Samkvæmt BBC mun Burnham tilkynna ætlanir um aukna olíu- og gasvinnslu í Norðursjó.

Sjá einnig: Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“

Mikil ólga hefur verið í breskum stjórnmálum allt frá því þeir fóru úr Evrópusambandinu og verður Burnham fjórði forsætisráðherrann í stuttri valdatíð Karls Bretakóngs, sem tók við árið 2022. Hinir þrír eru Starmer, Rishi Sunak og Liz Truss.

Síðar í dag skýrist einnig hvernig Burnham mun skipa í ráðherraembætti sín. Nú þegar hefur kvisast út að Shabana Mahmood verði næsti fjármálaráðherra og að Ed Miliband taki við sem utanríkisráðherra.

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