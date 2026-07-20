Andy Burnham, nýr leiðtogi Verkamannaflokksins í Bretlandi, tekur við sem forsætisráðherra landsins í dag þegar Keir Starmer hverfur á braut. Starmer mun flytja sína síðustu ræðu sem forsætisráðherra nú fyrir hádegið áður en hann og arftaki hans halda á fund konungs í Buckingham höll, þar sem Karl konungur mun leggja blessun sína yfir valdaskiptin.
Að því loknu mun Burnham halda sína fyrstu ræðu fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti 10. Forsætisráðherrann verðandi er 56 ára gamall og hefur að undanförnu starfað sem borgarstjóri Manchester-borgar í norðurhluta Englands og hefur gjarnan verið kallaður „konungur norðursins“.
Breskir miðlar eru þegar farnir að vitna í ræðu hans þar sem sagt er að hann muni lofa Bretum meira andrými og þá segist hann vilja leggja áherslu á að koma ró á breskt stjórnmálalíf og að tekið verði á hlutunum af ábyrgð og festu.
Burnham segist ætla að „endurtengja“ bresku þjóðina og leggja áherslu á málefni sem skipta fólk máli, eins og hækkandi verðlag og að bæta þjónustu.
Samkvæmt BBC mun Burnham tilkynna ætlanir um aukna olíu- og gasvinnslu í Norðursjó.
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Mikil ólga hefur verið í breskum stjórnmálum allt frá því þeir fóru úr Evrópusambandinu og verður Burnham fjórði forsætisráðherrann í stuttri valdatíð Karls Bretakóngs, sem tók við árið 2022. Hinir þrír eru Starmer, Rishi Sunak og Liz Truss.
Síðar í dag skýrist einnig hvernig Burnham mun skipa í ráðherraembætti sín. Nú þegar hefur kvisast út að Shabana Mahmood verði næsti fjármálaráðherra og að Ed Miliband taki við sem utanríkisráðherra.