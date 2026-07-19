Erlent

Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Mikil leit stendur yfir á svæðinu.
Mikil leit stendur yfir á svæðinu. Getty

Ferju á vegum hins opinbera hvolfdi undan ströndum Gvæjana. Farþegar voru hundrað og sextán og í áhöfn voru sautján. Staðfest hefur verið að sextíu og sjö hafi verið bjargað en fjölda manns er enn saknað.

Mikil leit hefur staðið yfir þar sem þyrlur, flugvélar og aðrir bátar leita á um þúsund ferkílómetra svæði. 

Neyðarkall barst frá ferjunni klukkan ellefu á laugardagskvöld að staðartíma þegar hún var um miðja vegu komin eftir Atlantshafsströndinni frá höfuðborginni Georgetown til Port Kaituma í vesturhluta landsins.

Í máli innviðaráðherra landsins hefur komið fram að ferjan var útbúin 250 björgunarvestum auk átta björgunarbáta. Ráðherran hefur vísað á bug ásökunum um að slysið hafi orðið vegna þess að ferjan var ofhlaðin farmi eða farþegum.

Tildrög slyssins eru óljós á þessu stigi máls.

Gvæjana er lítið ríki nyrst í Suður-Ameríku þar sem býr ein milljón manns. Landið er eina enskumælandi land álfunnar og er rétt rúmlega tvöfalt stærra en Ísland.

Gvæjana Samgönguslys

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