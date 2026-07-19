Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Sigurgeir Þorkelsson skrifar 19. júlí 2026 23:30 Mikil leit stendur yfir á svæðinu. Getty Ferju á vegum hins opinbera hvolfdi undan ströndum Gvæjana. Farþegar voru hundrað og sextán og í áhöfn voru sautján. Staðfest hefur verið að sextíu og sjö hafi verið bjargað en fjölda manns er enn saknað. Mikil leit hefur staðið yfir þar sem þyrlur, flugvélar og aðrir bátar leita á um þúsund ferkílómetra svæði. Neyðarkall barst frá ferjunni klukkan ellefu á laugardagskvöld að staðartíma þegar hún var um miðja vegu komin eftir Atlantshafsströndinni frá höfuðborginni Georgetown til Port Kaituma í vesturhluta landsins. Í máli innviðaráðherra landsins hefur komið fram að ferjan var útbúin 250 björgunarvestum auk átta björgunarbáta. Ráðherran hefur vísað á bug ásökunum um að slysið hafi orðið vegna þess að ferjan var ofhlaðin farmi eða farþegum. Tildrög slyssins eru óljós á þessu stigi máls. Gvæjana er lítið ríki nyrst í Suður-Ameríku þar sem býr ein milljón manns. Landið er eina enskumælandi land álfunnar og er rétt rúmlega tvöfalt stærra en Ísland. Gvæjana Samgönguslys Mest lesið Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Áfram geisar innbrotahrinan Innlent Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Erlent Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Erlent Tate-bræður teknir fastir í Miami Erlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Innlent Bílvelta í Skötufirði Innlent Fleiri fréttir Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum í Noregi Háskólinn á Grænlandi fer ekki í samstarf við Bandaríkjamenn Ekki lengur ákærður fyrir tilraun til manndráps Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Skotárás við Álaborg Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Reykur frá skógareldum í Kanada veldur vandræðum víða Gerðu árásir á Íran sjötta daginn í röð Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Gróðureldar loga stjórnlaust og fólki ráðlagt að halda sig innandyra Fimmtíu og sjö með stöðu sakbornings vegna vanrækslu brúar Sjá meira