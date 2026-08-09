FIFA gagnrýnir harðlega það sem sambandið segir vera skipulagða aðför með það að markmiði að grafa undan sambandinu og forseta þess Giani Infantino.
Yfirlýsing FIFA birtist skömmu eftir að breski miðillinn Daily Telegraph greindi frá því að Evrópska knattspyrnusambandið, UEFA, hefði greitt þöggunargreiðslu til meintrar ástkonu Gianni Infantino, forseta FIFA, þegar að hann starfaði sem aðalritari UEFA.
Infantino hefur legið undir mikilli gagnrýni eftir að hann opinberaði áætlun sína um að fá utanaðkomandi fjárfestingu inn í FIFA. Hugmyndin féll ekki vel í kramið hjá knattspyrnuhreyfingunni og hefur Infantino í kjölfarið verið sakaður um fjárkúgun og spillingu.
UEFA hefur lýst yfir vantrausti á honum í forsetastól FIFA og hótað að sniðganga keppnir á vegum sambandsins.
„Forseti FIFA var kjörinn með lýðræðislegum hætti af aðildarþjóðum sambandsins og heldur áfram að vinna að hagsmunamálum þeirra,“ segir í yfirlýsingu FIFA.
„Það verður sífellt augljósara að um skipulagða aðför er að ræða með það að markmiði að grafa undan FIFA og forsetanum.“