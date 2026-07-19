Vonar að Modric haldi áfram Ágúst Orri Arnarson skrifar 19. júlí 2026 12:01 Óvíst er hvað Luka Modric ákveður að gera. Justin Setterfield/Getty Images Slaven Bilic, nýráðinn landsliðsþjálfari Króatíu, vonar að Luka Modric haldi áfram að spila fyrir landsliðið. Króatía féll úr leik í 32-liða úrslitum HM gegn Portúgal og Zlatko Dalic hætti sem landsliðsþjálfari eftir níu ára starf. Undir hans stjórn vann Króatía til silfurverðlauna á HM 2018 og bronsverðlauna á HM 2022. Bilic tók við starfinu og hélt sinn fyrsta blaðamannafund í gær. Þar tók hann skýrt fram að hann vonaðist til að sjá Modric spila undir sinni stjórn. Slaven Bilic hélt sinn fyrsta blaðamannafund eftir endurráðningu í gær. „Fyrsta skrefið er að koma starfsliðinu saman. Svo tala ég við leikmenn, það á sérstaklega við um Luka Modric,“ sagði Bilic um leikjahæsta landsliðsmann Króatíu frá upphafi. „Við vitum allir hver Luka er og hvað hann getur. Ákvörðunin er algjörlega hans, því hann skiptir svo miklu máli fyrir króatískan fótbolta. Hann er miklu meira en bara besti landsliðsmaður í sögu Króatíu.“ Bilic hefur þjálfað króatíska landsliðið áður og því unnið með Modric áður. Þeir hafa haldið sambandi síðan Bilic hætti árið 2012. „Ég talaði síðast við hann fyrir svona ári síðan. Eitt af mínum fyrstu verkum verður að tala við hann aftur. Auðvitað vona ég að hann haldi áfram en á endanum verður þetta hans ákvörðun,“ sagði Bilic en hans fyrsti leikur við stjórnvölinn verður gegn Tékklandi í A-deild Þjóðadeildarinnar 26. september. Modric hefur ekki tjáð sig um framtíð sína í fótbolta eftir að HM lauk en hann verður 41 árs þann 9. september næstkomandi. HM 2026 í fótbolta Ítalski boltinn Mest lesið „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Fótbolti Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Fótbolti Maður dagsins á HM: Stjörnustrákurinn vildi spila meira Fótbolti Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Fótbolti McIlroy pirraður á athyglissjúkum DeChambeau Golf „Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár“ Fótbolti Messi þarf að minnsta kosti tvennu til að taka fram úr Mbappé Fótbolti „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann Fótbolti Fleiri fréttir Vonar að Modric haldi áfram Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Maður dagsins á HM: Stjörnustrákurinn vildi spila meira Messi þarf að minnsta kosti tvennu til að taka fram úr Mbappé Sveindís skoraði í þriðja sigurleiknum í röð „Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár“ Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Annar þrjú núll sigur hjá strákunum hans Freys Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ Martínez sleppti aðgerð og spilar meiddur „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Tuchel axlar ábyrgð á tapinu Messi: „Argentína hefur ekki fengið neitt gefins“ Treyja Pelé frá úrslitaleik HM 1958 seldist á 617 milljónir Þrjú félög örugg með að eignast nýjan heimsmeistara Sjá meira