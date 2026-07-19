Fótbolti

Vonar að Modric haldi á­fram

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Óvíst er hvað Luka Modric ákveður að gera. 
Óvíst er hvað Luka Modric ákveður að gera.  Justin Setterfield/Getty Images

Slaven Bilic, nýráðinn landsliðsþjálfari Króatíu, vonar að Luka Modric haldi áfram að spila fyrir landsliðið.

Króatía féll úr leik í 32-liða úrslitum HM gegn Portúgal og Zlatko Dalic hætti sem landsliðsþjálfari eftir níu ára starf. Undir hans stjórn vann Króatía til silfurverðlauna á HM 2018 og bronsverðlauna á HM 2022.

Bilic tók við starfinu og hélt sinn fyrsta blaðamannafund í gær. Þar tók hann skýrt fram að hann vonaðist til að sjá Modric spila undir sinni stjórn.

Slaven Bilic hélt sinn fyrsta blaðamannafund eftir endurráðningu í gær. 

„Fyrsta skrefið er að koma starfsliðinu saman. Svo tala ég við leikmenn, það á sérstaklega við um Luka Modric,“ sagði Bilic um leikjahæsta landsliðsmann Króatíu frá upphafi.

„Við vitum allir hver Luka er og hvað hann getur. Ákvörðunin er algjörlega hans, því hann skiptir svo miklu máli fyrir króatískan fótbolta. Hann er miklu meira en bara besti landsliðsmaður í sögu Króatíu.“

Bilic hefur þjálfað króatíska landsliðið áður og því unnið með Modric áður. Þeir hafa haldið sambandi síðan Bilic hætti árið 2012.

„Ég talaði síðast við hann fyrir svona ári síðan. Eitt af mínum fyrstu verkum verður að tala við hann aftur. Auðvitað vona ég að hann haldi áfram en á endanum verður þetta hans ákvörðun,“ sagði Bilic en hans fyrsti leikur við stjórnvölinn verður gegn Tékklandi í A-deild Þjóðadeildarinnar 26. september.

Modric hefur ekki tjáð sig um framtíð sína í fótbolta eftir að HM lauk en hann verður 41 árs þann 9. september næstkomandi.

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