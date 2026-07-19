Maður dagsins á HM: Stjörnustrákurinn vildi spila meira

Bukayo Saka skoraði þrennu í 6-4 sigri Englands gegn Frakklandi í bronsleik HM í gærkvöld en „hefði elskað“ að spila meira á mótinu og segist hafa verið í formi til þess.
Saka var í byrjunarliði Englands í gærkvöld en landsliðsþjálfarinn Tomas Tuchel ákvað að nýta ekki hans krafta í 2-1 tapi í undanúrslitaleiknum gegn Argentínu.
Saka hafði verið að glíma við meiðsli og kom inn af varamannabekknum í fyrstu leikjum riðlakeppninnar, fyrir Noni Madueke, liðsfélaga sinn hjá Arsenal. Morgan Rogers byrjaði svo hægra megin gegn Argentínu.
Saka spilaði alls í sjö af átta leikjum á mótinu, þar af þrjá í byrjunarliðinu, en spilaði ekkert þegar England féll úr keppni um heimsmeistaratitilinn með tapinu gegn Argentínu.
„Ég hefði elskað að spila stærri þátt en það er of seint að tala um það núna,“ sagði Saka við BBC eftir þrennu í bronsleiknum gegn Frakklandi í gær.
„Ég reyni að láta verkin tala á vellinum. Ég er heill… Við náðum nokkrum flottum úrslitum á mótinu en gerðum ekki nóg gegn Argentínu, það er mjög sárt. Við þurfum að halda haus og halda áfram,“ bætti Saka við.
„Stjörnustrákurinn (e. Starboy)“ Saka, yngsti leikmaður í sögu Arsenal til að skora 10+ mörk og gefa 10+ stoðsendingar á einu tímabili, vann loksins Englandsmeistaratitilinn í vor. Hann náði hins vegar ekki að eigna sér stöðuna á hægri kantinum hjá enska landsliðinu, eftir að hafa glímt við meiðsli á tímabilinu og aðeins hafa skorað 7 mörk og gefið 5 stoðsendingar í 31 leik.
Tomas Tuchel ákvað að nýta frekar krafta Morgan Rogers í mikilvægasta leik mótsins.
„Hann gerði allt rétt,“ sagði Tuchel um Saka eftir leikinn í gær.
„Ég hafði bara á tilfinningunni að í undanúrslitaleiknum myndi Morgan Rogers framkalla eitthvað frábært, það var málið. Leikurinn var mjög krefjandi og við neyddumst til að gera skiptingar vegna álags og flæði leiksins. Bukayo hefur sýnt að hann er lykilmaður í okkar liði, um það er enginn vafi. Ég tók ekki einu sinni eftir því að hann hefði skorað þrennu, ég missti tölu á markaskorurunum,“ bætti Tuchel við eftir bronsleikinn í gær.