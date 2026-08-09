Lífsnauðsynlegur sigur Júlíusar

Júlíus Mar Júlíusson var í byrjunarliði Kristiansund sem vann langþráðan sigur, 2-1, á Molde í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Liðið fer upp úr fallsæti með sigri dagsins.
Kristiansund hafði verið í tómu tjóni í deildinni fyrir leik dagsins, ekki unnið í síðustu sex leikjum og þar af tapað fimm. Ekki var búist við miklu af liðinu er Molde, sem er í baráttu um Evrópusæti í efri hluta deildarinnar, kom í heimsókn í dag.
Kristiansund var nýbúið að losa sig við Hrannar Snæ Magnússon, sem gekk í raðir Víkings á föstudaginn var, eftir að hafa mistekist að festa sig í sessi hjá norska liðinu.
Júlíus Mar hefur verið fastamaður í vörn norska liðsins og byrjaði að venju við hlið fyrirliðans Dan Peter Ulvestad í miðvarðarstöðunni. Þeir lokuðu nokkuð vel á Molde-liðið í dag og þá átti Bandaríkjamaðurinn Michael Lansing stórleik á bakvið þá í markinu.
Sander Hestetun Kilen kom liðinu yfir um miðjan fyrri hálfleik og Leander Alvheim skoraði síðara markið þegar tæpur stundarfjórðungur var eftir. Það fór aðeins um stuðningsmenn Kristiansund þegar Trent Koné-Doherty minnkaði muninn á 90. mínútu og Molde lá á heimamönnum í uppbótartímanum en leiknum lauk 2-1.
Kristiansund vinnur því fyrsta sigurinn í sjö leikjum og fer upp af fallsvæðinu, í 14. sæti, sem er umspilssæti um fall. Liðið er jafnt Sandefjord að stigum, sem er í 13. sæti, með 15 stig.
Álasund er með 14 stig í næst neðsta sætinu og Start á botninum með 10 stig.