Hannover 96 tapaði fyrsta leik sínum á tímabilinu í þýsku B-deildinni í fótbolta í dag gegn nýliðum Energie Cottbus. Lokatölur 3-1 sigur Cottbus, leikurinn var sá fyrsti hjá Hannover í deildinni með Stefán Teit sem fyrirliða.
Greint var frá því á dögunum að Stefán Teitur væri nýr fyrirliði Hannover en hann kom til félagsins um mitt síðasta tímabili og sló strax í gegn.
Tímabilið byrjaði fyrir alvöru hjá liðinu í dag gegn nýliðum Energie Cottbus sem komust yfir straz á 14.mínútu með marki frá Tolcay Cigerci.
Rúmum fjórtán mínútum síðar tókst gestunum frá Hannover að jafna metin 1-1 með marki frá Maurice Neubauer og reyndist það síðasta mark fyrri hálfleiksins sem var meira og minna í eigu Hannover.
Heimamenn í liði nýliðanna mættu ákveðnari til leiks í seinni hálfleik og með markvörð sinn Marcel Lota í banastuði tóku þeir yfir leikinn og þegar komið var fram á 71.mínútu fengu þeir vítaspyrnu. Téður Tolcay Cigerci, sem skoraði fyrsta mark leiksins, tók spyrnuna og bætti við öðru marki sínu og Cottbus. 2-1.
Skömmu eftir annað mark Cottbus gulltryggði Justin Butler nýliðunum sigur. Lokatölur urðu 3-1 Energie Cottbus í vil. Frábær byrjun hjá nýliðunum en ekki eins góð hjá Hannover.