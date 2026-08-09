Fótbolti

Tap í fyrsta leik tíma­bilsins hjá fyrir­liðanum Stefáni Teiti

Aron Guðmundsson skrifar
Stefán Teitur hefur heillað hjá Hannover frá því að hann gekk í raðir félagsins á síðasta tímabili
Stefán Teitur hefur heillað hjá Hannover frá því að hann gekk í raðir félagsins á síðasta tímabili Vísir/Getty

Hannover 96 tapaði fyrsta leik sínum á tímabilinu í þýsku B-deildinni í fótbolta í dag gegn nýliðum Energie Cottbus. Lokatölur 3-1 sigur Cottbus, leikurinn var sá fyrsti hjá Hannover í deildinni með Stefán Teit sem fyrirliða.

Greint var frá því á dögunum að Stefán Teitur væri nýr fyrirliði Hannover en hann kom til félagsins um mitt síðasta tímabili og sló strax í gegn.

Tímabilið byrjaði fyrir alvöru hjá liðinu í dag gegn nýliðum Energie Cottbus sem komust yfir straz á 14.mínútu með marki frá Tolcay Cigerci. 

Rúmum fjórtán mínútum síðar tókst gestunum frá Hannover að jafna metin 1-1 með marki frá Maurice Neubauer og reyndist það síðasta mark fyrri hálfleiksins sem var meira og minna í eigu Hannover.

Heimamenn í liði nýliðanna mættu ákveðnari til leiks í seinni hálfleik og með markvörð sinn Marcel Lota í banastuði tóku þeir yfir leikinn og þegar komið var fram á 71.mínútu fengu þeir vítaspyrnu. Téður Tolcay Cigerci, sem skoraði fyrsta mark leiksins, tók spyrnuna og bætti við öðru marki sínu og Cottbus. 2-1. 

Skömmu eftir annað mark Cottbus gulltryggði Justin Butler nýliðunum sigur. Lokatölur urðu 3-1 Energie Cottbus í vil. Frábær byrjun hjá nýliðunum en ekki eins góð hjá Hannover. 

Þýski boltinn

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