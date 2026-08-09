Gamli Valsarinn gladdi O'Neill á sjúkrabeðinu

Martin O'Neill, þjálfari Celtic, var fjarverandi er hans menn unnu 5-1 stórsigur á Kilmarnock í annarri umferð skosku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Hann jafnar sig eftir aðgerð.
Shaun Maloney, aðstoðarþjálfari Celtic, stýrði liðinu í fjarveru O'Neill en Maloney lék á sínum tíma sem leikmaður undir stjórn Norður-Írans hjá bæði Celtic og Aston Villa.
Celtic tilkynnti í vikunni að O'Neill væri á batavegi eftir minniháttar aðgerð sem hann undirgekkt á miðvikudaginn var. O'Neill komst ekki á leikinn í dag en hann gat þó heimsótt liðið á hótel þeirra fyrir leik dagsins og stappað stáli í sína menn.
Hann er á réttri leið. Hann kom á liðshótelið og ræddi við strákana en þarf nokkra daga í viðbót. En hann er góður, klárlega á batavegi, sagði Maloney um heilsu hins 74 ára gamla O'Neill eftir leik.
Daninn Kasper Högh, sem lék með Val sumarið 2020, stimplaði sig rækilega inn hjá Celtic í dag og skoraði þrennu í leiknum. Hann átti enn eftir að finna netmöskvana eftir kaup skoska stórliðsins á Dananum frá Bodö/Glimt í sumar.
O'Neill tók tímabundið við Celtic á miðri síðustu leiktíð eftir agalega stjóratíð Wilfried Nancy í Glasgow. Hann stýrði liðinu til skoska meistaratitilsins eftir æsispennandi titilbaráttu við Tómas Bent Magnússon og félaga í Hearts.
Það var í fjórða sinn sem O'Neill stýrir Celtic til skoska meistaratitilsins en hann vann titilinn þrisvar í fyrri tíð sinni hjá liðinu á árunum 2000 til 2005.