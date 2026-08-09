Fótbolti

Tómas kom inn í fyrsta sigri Hearts

Aron Guðmundsson skrifar
Tómas Bent í leik með Hearts á síðasta tímabili
Tómas Bent í leik með Hearts á síðasta tímabili vísir/getty

Hearts vann í dag sinn fyrsta sigur á tímabilinu í skosku úrvalsdeildinni þegar að liðið burstaði Dundee United 4-0 á heimavelli í 2.umferð.

Tómas Bent Magnússon byrjaði á meðal varamanna Hearts í leiknum en kom inn á 64.mínútu í stöðunni 3-0 fyrir Hearts. 

Skömmu seinna bætti Joshua McPake við fjórða marki liðsins og þar við sat.

Fyrsti sigur Hearts á tímabilinu kominn í hús en liðið hafði áður tapað fyrir Aberdeen í fyrstu umferð. 

Lyngby byrjar illa

Á sama tíma í danska boltanum tapaði Íslendingalið Lyngby fyrir Randers 2-0. 

Ísak Snær Þorvaldsson og Davíð Helgi Aronsson voru báðir í byrjunarliði Lyngby og spiluðu allan leikinn. 

Lyngby er á botni dönsku úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu þrjár umferðir tímabilsins með aðeins eitt stig. 

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