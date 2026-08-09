Lærisveinar Freys Alexanderssonar í liði Rosenborg svöruðu fyrir svekkjandi tap gegn Brann á dögunum með öflugum útisigri gegn Lilleström í norsku úrvalsdeildinni í dag. Lokatölur 2-0 sigur Rosenborg.
Daninn Noah Sahsah skoraði fyrsta mark leiksins á 39.mínútu og reyndist það eina mark fyrri hálfleiksins.
Undir lok venjulegs leiktíma gulltryggði Amin Chiaka svo Rosenborg sigur með öðru marki liðsins og fóru leikar 2-0 Rosenborg í vil.
Flott frammistaða hjá lærisveinum Freys sem höfðu tapað sínum fyrsta leik undir hans stjórn gegn Brann í síðustu umferð.
Freyr tók við Rosenborg þegar að liðið var í fallsæti og hafði aðeins unnið þrjá leiki en nú er Rosenborg komið um miðja deild í áttunda sæti og hefur unnið fjóra leiki í deildinni undir stjórn Freys.