Minning Jorge Messi heiðruð víða um heim

Minning Jorge Messi var heiðruð fyrir leik Inter Miami í Bandaríkjunum í nótt. Sonur hans, Lionel Messi, var af skiljanlegum ástæðum fjarverandi í leiknum en Jorge lét lífið á föstudaginn síðastliðinn eftir langvinn veikindi.
Mínútuþögn var fyrir leikinn og báru leikmenn beggja liða sorgarbönd. Nafn Jorge Messi birtist síðan á stórum skjám á vellinum.
Inter Miami bætti við svörtum borða á prófílmynd sína á samfélagsmiðlum og í yfirlýsingu frá félaginu sagði:
„Hugur okkar er hjá fyrirliða okkar, Leo, og allri Messi fjölskyldunni.
Liðsfélagi Messi hjá bæði Inter Miami og argentínska landsliðinu, Rodrigo de Paul skoraði fyrsta mark leiksins, sem endaði með 2-1 sigri Monterrey, of fagnaði með því að fara úr treyju sinni þar sem við blasti treyja Messi.
Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh— Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026
Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh
Stuðningsmenn á vellinum voru margir hverjir með heimagerð skilti þar sem á voru ritaðar stuðningskveðjur til Messi og fjölskyldu hans.
Þá var einnig mínútuþögn fyrir æfingarleik Barcelona gegn Nottingham Forest í gær en Lionel Messi er goðsögn í sögu félagsins og Jorge var með honum á Spáni er Messi var ungur að árum, aðeins 13 ára gamall, keyptur til félagsins.
Í yfirlýsingu þakkaði Barcelona Jorge Messi fyrir hans staðfasta samband við félagið.
„Fyrir að treysta okkur fyrir upphafinu og sigursælustu árum Leo á hans knattspyrnuferli.“
Í Argentínu, fyrir framan æskuheimili Messi í Rosario voru lagðir niður fánar og blómvendir. Mínútuþögn var einnig viðhöfð fyrir leiki þar í landi.