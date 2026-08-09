Fótbolti

Minning Jorge Messi heiðruð víða um heim

Aron Guðmundsson skrifar
Rodrigo de Paul í treyju Messi eftir að hafa skorað fyrir Inter Miami í nótt
Rodrigo de Paul í treyju Messi eftir að hafa skorað fyrir Inter Miami í nótt Vísir/Getty

Minning Jorge Messi var heiðruð fyrir leik Inter Miami í Bandaríkjunum í nótt. Sonur hans, Lionel Messi, var af skiljanlegum ástæðum fjarverandi í leiknum en Jorge lét lífið á föstudaginn síðastliðinn eftir langvinn veikindi.

Mínútuþögn var fyrir leikinn og báru leikmenn beggja liða sorgarbönd. Nafn Jorge Messi birtist síðan á stórum skjám á vellinum. 

Inter Miami bætti við svörtum borða á prófílmynd sína á samfélagsmiðlum og í yfirlýsingu frá félaginu sagði: 

„Hugur okkar er hjá fyrirliða okkar, Leo, og allri Messi fjölskyldunni. 

Liðsfélagi Messi hjá bæði Inter Miami og argentínska landsliðinu, Rodrigo de Paul skoraði fyrsta mark leiksins, sem endaði með 2-1 sigri Monterrey, of fagnaði með því að fara úr treyju sinni þar sem við blasti treyja Messi. 

Stuðningsmenn á vellinum voru margir hverjir með heimagerð skilti þar sem á voru ritaðar stuðningskveðjur til Messi og fjölskyldu hans. 

Þá var einnig mínútuþögn fyrir æfingarleik Barcelona gegn Nottingham Forest í gær en Lionel Messi er goðsögn í sögu félagsins og Jorge var með honum á Spáni er Messi var ungur að árum, aðeins 13 ára gamall, keyptur til félagsins.

Í yfirlýsingu þakkaði Barcelona Jorge Messi fyrir hans staðfasta samband við félagið. 

„Fyrir að treysta okkur fyrir upphafinu og sigursælustu árum Leo á hans knattspyrnuferli.“

Í Argentínu, fyrir framan æskuheimili Messi í Rosario voru lagðir niður fánar og blómvendir. Mínútuþögn var einnig viðhöfð fyrir leiki þar í landi. 

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