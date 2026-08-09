Sænsku meistararnir í Hacken halda áfram að raða inn sigrum í sænsku úrvaldeildinni í fótbolta og eru í góðri stöðu á toppi deildarinnar.
Hacken lagði Pitea að velli í dag í 13.umferð deildarinnar. Íslenska landsliðskonan Thelma Karen Pálmadóttir var í byrjunarliði Hacken í dag og spilaði allan leikinn.
Tabby Tindell kom meisturunum yfir í leiknum strax á 11.mínútu. Pitea náði hins vegar að svara fyrir sig á þeirri tuttugustu og fimmtu þegar téð Tindell varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark.
Þegar komið var fram á 34.mínútu kom Laney Matriano, Hacken aftur yfir og stóðu leikar 2-1 í hálfleik Hacken í vil.
Aivi Luik bætti við þriðja marki liðsins snemma í seinni hálfleik og það var svo varamaðurinn Emilia Migas sem gulltryggði 4-1 sigur Hacken aðeins tæpri mínútu eftir að hafa komið inn á.
Hacken er á toppi sænsku úrvalsdeildarinnar með 36 stig en aðeins tvö stig eru niður í Hammarby í 2. sætinu. Baráttan hörð um sænska meistaratitilinn milli tveggja Íslendingaliða en Guðrún Arnardóttir er leikmaður Hammarby.