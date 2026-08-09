Fótbolti

Brynjólfur skoraði fyrsta mark Gronin­gen á tíma­bilinu

Aron Guðmundsson skrifar
Brynjólfur fagnar hér marki sínu í dag gegn Utrecht.
Brynjólfur fagnar hér marki sínu í dag gegn Utrecht. Vísir/Getty

Brynjólfur Darri Willumsson stimplaði sig strax inn til leiks á nýju tímabili í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta er hann skoraði fyrsta mark Groningen í 2-1 sigri gegn Utrecht í dag.

Brynjólfur var á skotskónum strax á áttundu mínútu leiksins. Hann kom boltanum síðan aftur í netið á 34.mínútu en það mark stóð ekki sökum rangstöðu. 

Leikar stóðu 1-0, Groningen í vil, í hálfleik en snemma í seinni hálfleik tvöfaldaði Thom van Bergen forystu liðsins. 

Þannig stóðu leikar allt þar til á 80.mínútu en þá minnkaði Adrian Blake muninn fyrir gestina frá Utrecht. 2-1.

Nær komust gestirnir hins vegar ekki og hefur Groningen því nýtt tímabil í hollensku úrvalsdeildinni á góðum sigri. 

Hollenski boltinn

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