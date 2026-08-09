Betur fór en á horfðist fyrir leik Íslendingaliðsins

Fallhlífastökkvari slapp með skrekkinn fyrir leik Íslendingaliðs Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær.
Þeir Stefán Ingi Sigurðarson og Alfons Sampsted voru báðir í byrjunarliði Go Ahead Eagles sem vann 4-1 sigur á Willem II í fyrsta leik tímabilsins í hollensku úrvalsdeildinni.
Mikið húllumhæ var fyrir leikinn eins og gefur að skilja þar sem nýtt tímabil var að fara af stað og var öllu til tjaldað.
Meðal annars sveif fallhlífarstökkvari inn á leikvanginn og ætlaði að ná þar mjúkri lendingu en allt kom fyrir ekki.
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Stökkvarinn kom of hratt inn til lendingar og náði ekki þeirri lendingu sem hann ætlaði sér. Þess í stað fór hann á miklum hraða niður til jarðar og hafnaði á auglýsingaskiltum fyrir aftan annað markið á vellinum.
Áhorfendur á svæðinu skiljanlega áhyggjufullir yfir því hvort tökkvarinn myndi sleppa ómeiddur frá þessu og sem betur fer stóð hann upp sjálfur stuttu eftir að hafa hafnað á skiltunum.
Myndskeið af atvikinu hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum í kjölfarið.
Go Ahead Eagles brotlenti hins vegar ekki í sínum fyrsta leik. Frábær byrjun á tímabilinu hjá Íslendingaliðinu með 4-1 sigri.