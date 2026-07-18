Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Sigurgeir Þorkelsson skrifar 18. júlí 2026 23:28 Donald Trump hafði búist við að íranska þjóðin myndi rísa upp gegn klerkastjórninni þegar árásir Bandaríkjanna og Ísraels á stjórnvöld hæfust. Myndin var tekin í Teheran, höfuðborg Írans, þann 14. júlí síðastliðinn. Majid Saeedi/Getty Tveir bandarískir hermenn eru látnir og sá þriðji er týndur eftir eldflaugaárás Írans í Jórdaníu í gær, föstudag. Fjórir hermenn til viðbótar voru fluttir til nánari aðhlynningar á sjúkrahúsi en hafa þegar verið útskrifaðir. Alls hafa sextán hermenn Bandaríkjanna nú látist í átökunum. Einhverjir hermenn til viðbótar hlutu minniháttar meiðsli og hafa þegar snúið aftur til starfa. Nöfn hinna látnu hafa ekki verið gefin upp og ekki hefur verið gefin upp nákvæm staðsetning árásarinnar, aðeins að hún hafi átt sér stað í Jórdaníu og að hinir særðu hafi verið fluttir á sjúkrahús þar í landi. Jórdönsk yfirvöld sögðu fyrr í dag frá því að þeim hefði tekist að stöðva tíu eldflaugar sem skotið hafði verið frá Íran. Ekkert var tekið fram um skaða sem af árásum hefði hlotist í tilkynningunni. Samkvæmt írönskum ríkismiðlum sagði Íranski byltingarvörðurinn frá því í dag að hann hefði grandað í það minnsta tveimur orrustuþotum í Jórdaníu. Átök milli Írans annars vegar og Bandaríkjanna og Ísrael hins vegar hafa undið upp á sig síðustu vikuna. Vopnahlé hafði þá ríkt milli deiluaðila, að nafninu til, í tæpan mánuð. Æðstiklerkur Írans, Mojtaba Khamenei, sagði í skriflegri yfirlýsingu að deginum ljósara væri að undirskrift forseta Bandaríkjanna væri merkingarlaus með öllu. Khamenei hefur ekki sést opinberlega síðan í upphafi stríðsins þegar loftárásir voru gerðar á heimili æðstaklerksins, föður hans heitins, Ali Khamenei, sem urðu honum aldurtila. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Bandaríkin Tengdar fréttir Hættur við innheimtu tolls á Hormússundi Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hættur við innheimtu tuttugu prósenta tolls af varningi sem siglir um Hormússundi sem hann boðaði í gær. 14. júlí 2026 18:38 Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Bandaríkjamenn gerðu árásir á skotmörk í Íran í nótt, þriðju nóttina í röð. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði að árásirnar yrðu harðar og að Bandaríkjastjórn myndi í kjölfarið koma aftur á hafnarbanni gegn Írönum á Persaflóa. 14. júlí 2026 06:43 Mest lesið Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Innlent Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Innlent Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Fleiri fréttir Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Skotárás við Álaborg Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Reykur frá skógareldum í Kanada veldur vandræðum víða Gerðu árásir á Íran sjötta daginn í röð Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Gróðureldar loga stjórnlaust og fólki ráðlagt að halda sig innandyra Fimmtíu og sjö með stöðu sakbornings vegna vanrækslu brúar R. Kelly biðlar til Trump um að milda fangelsisdóminn Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Bandaríkjamenn skjóta á skip sem hugðist leggja við bryggju á Kharg-eyju Tvö þúsund smitaðir og rúmlega sjö hundruð látnir Sex létust í árásum Rússa í nótt Fyrrum forsætisráðherra Noregs vill þjóðaratkvæði um aðildarviðræður Segja gervigreindina hafa valið þá sem sagt var upp og saka Meta um mismunun Sjá meira