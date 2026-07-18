Erlent

Tveir banda­rískir her­menn látnir eftir á­rásir Írans

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Donald Trump hafði búist við að íranska þjóðin myndi rísa upp gegn klerkastjórninni þegar árásir Bandaríkjanna og Ísraels á stjórnvöld hæfust. Myndin var tekin í Teheran, höfuðborg Írans, þann 14. júlí síðastliðinn.
Donald Trump hafði búist við að íranska þjóðin myndi rísa upp gegn klerkastjórninni þegar árásir Bandaríkjanna og Ísraels á stjórnvöld hæfust. Myndin var tekin í Teheran, höfuðborg Írans, þann 14. júlí síðastliðinn. Majid Saeedi/Getty

Tveir bandarískir hermenn eru látnir og sá þriðji er týndur eftir eldflaugaárás Írans í Jórdaníu í gær, föstudag. Fjórir hermenn til viðbótar voru fluttir til nánari aðhlynningar á sjúkrahúsi en hafa þegar verið útskrifaðir. Alls hafa sextán hermenn Bandaríkjanna nú látist í átökunum.

Einhverjir hermenn til viðbótar hlutu minniháttar meiðsli og hafa þegar snúið aftur til starfa.

Nöfn hinna látnu hafa ekki verið gefin upp og ekki hefur verið gefin upp nákvæm staðsetning árásarinnar, aðeins að hún hafi átt sér stað í Jórdaníu og að hinir særðu hafi verið fluttir á sjúkrahús þar í landi.

Jórdönsk yfirvöld sögðu fyrr í dag frá því að þeim hefði tekist að stöðva tíu eldflaugar sem skotið hafði verið frá Íran. Ekkert var tekið fram um skaða sem af árásum hefði hlotist í tilkynningunni.

Samkvæmt írönskum ríkismiðlum sagði Íranski byltingarvörðurinn frá því í dag að hann hefði grandað í það minnsta tveimur orrustuþotum í Jórdaníu.

Átök milli Írans annars vegar og Bandaríkjanna og Ísrael hins vegar hafa undið upp á sig síðustu vikuna. Vopnahlé hafði þá ríkt milli deiluaðila, að nafninu til, í tæpan mánuð.

Æðstiklerkur Írans, Mojtaba Khamenei, sagði í skriflegri yfirlýsingu að deginum ljósara væri að undirskrift forseta Bandaríkjanna væri merkingarlaus með öllu. Khamenei hefur ekki sést opinberlega síðan í upphafi stríðsins þegar loftárásir voru gerðar á heimili æðstaklerksins, föður hans heitins, Ali Khamenei, sem urðu honum aldurtila.

Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Bandaríkin

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