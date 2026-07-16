Fótbolti

Donald Trump mun mæta á úr­slita­leik HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Donald Trump sést hér handleika heimsbikarinn í Hvíta húsinu. Hann mun afhenda hann á sunnudagskvöldið.
Donald Trump sést hér handleika heimsbikarinn í Hvíta húsinu. Hann mun afhenda hann á sunnudagskvöldið. Getty/Chip Somodevilla

Bandaríkjaforseti mun vera meðal áhorfenda á úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta á milli Spánar og Argentínu en þetta staðfesti Hvíta húsið í kvöld.

Úrslitaleikurinn fer fram í New Jersey í Bandaríkjunum klukkan 19.00 á sunnudag að íslenskum tíma.

Donald Trump hefur ekki verið viðstaddur einn einasta leik á heimsmeistaramótinu til þessa. Margir, þar á meðal nokkrir sérfræðingar, telja að það sé vegna ótta við að verða púaður af áhorfendum.

Í lok júní var tilkynnt að Trump myndi afhenda HM-bikarinn. Nú hefur það einnig verið staðfest að hann muni horfa á sjálfan leikinn.

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