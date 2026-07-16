Bandaríkjaforseti mun vera meðal áhorfenda á úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta á milli Spánar og Argentínu en þetta staðfesti Hvíta húsið í kvöld.
Úrslitaleikurinn fer fram í New Jersey í Bandaríkjunum klukkan 19.00 á sunnudag að íslenskum tíma.
Donald Trump hefur ekki verið viðstaddur einn einasta leik á heimsmeistaramótinu til þessa. Margir, þar á meðal nokkrir sérfræðingar, telja að það sé vegna ótta við að verða púaður af áhorfendum.
Í lok júní var tilkynnt að Trump myndi afhenda HM-bikarinn. Nú hefur það einnig verið staðfest að hann muni horfa á sjálfan leikinn.
.@PressSec announces President Trump will attend Sunday's FIFA World Cup final at MetLife Stadium: "A fitting conclusion to a tournament that showcased America's ability to host the world on the grandest stage." pic.twitter.com/RVjmUap9X9— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 16, 2026
.@PressSec announces President Trump will attend Sunday's FIFA World Cup final at MetLife Stadium: "A fitting conclusion to a tournament that showcased America's ability to host the world on the grandest stage." pic.twitter.com/RVjmUap9X9