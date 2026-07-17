Fótbolti

Flugóður for­seti FIFA

Valur Páll Eiríksson skrifar
Infantino hefur flogið 114.562 kílómetra á einkaþotu á mótinu og enn á eftir að bætast við.
Infantino hefur flogið 114.562 kílómetra á einkaþotu á mótinu og enn á eftir að bætast við. Samsett/Vísir/Getty

Margt hefur verið rætt og ritað um Gianni Infantino, forseta FIFA, í kringum HM karla í fótbolta sem fram fer vestanhafs. Umhverfisverndarsinnar setja út á gríðarlegt kolefnisspor hans á mótinu.

Töluvert hefur verið sett út á Infantino og þá sérstaklega samband hans við Donald Trump. Hann sætir nú kæru fyrir Alþjóðaólympíunefndinni vegna ásakana um að hann hafi, fyrir tilstilli Trump, aflétt leikbanni framherja Bandaríkjanna.

En Infantino verður ekki sakaður um annað en að vera duglegur. Í raun alveg flug óður á mótinu. Eftir að hafa mætt á nánast alla leiki á HM í Katar fyrir fjórum árum var ljóst að það tækist ekki á móti sem fram fer víðsvegar um Norður-Ameríku. En Infantino verður ekki sakaður annað en að reyna.

Strax á öðrum degi flaug hann yfir tvö þúsund kílómetra frá Guadalajara til Los Angeles, daginn eftir til San Francisco, þaðan yfir til Vancouver og því næst á FIFA ráðstefnu í Miami.

Hann hefur flogið Bandaríkin, Kanada og Mexíkó fram og aftur og endilöng á meðan mótinu hefur staðið með það fyrir augum að mæta á tvo leiki á dag eins oft og hægt er.

Klippa: Flugferðir Infantino á HM

Alls hefur hann mætt á 45 af 102 leikjum hingað til, og mun hafa mætt á 47 af 104 þegar mótinu lýkur.

Þetta gerir Infantino á Gulfstream G650ER einkaþotu sem katörsk yfirvöld greiða undir hann. Hann fór einmitt á miðju móti, yfir tólf þúsund kílómetra til Katar til að votta emír ríkisins samúð sína vegna andláts föður hans. Degi síðar flaug hann aftur vestur um haf, aðra 12 þúsund kílómetra, til að sjá undanúrslitaleik Spánar og Frakklands.

Þotan sem Infantino fær afnot af í gegnum katarska ríkið er af gerðinni Gulfstream G650ER.Mynd/Global Jet

Alls hefur Infantino flogið 114.562 kílómetra á mótinu á einkaþotunni, tæplega þrisvar í kringum jörðina. Það skapar tæplega 600 tonn koltvísýrings. Það jafngildir kolefnisspori við að brenna 300 þúsund kíló af kolum, eða álíka spor og rafmagn og hiti fyrir 116 heimili í eitt ár.

Þá er það á við að keyra bensíndrifinn bíl 3,4 milljónir kílómetra. Það er eins og að keyra hringveginn um Ísland oftar 2.500 sinnum. Færi maður hringinn það oft, keyrandi 8 tíma á dag, myndi það verkefni taka 13 ár að skilja eftir eins stórt kolefnisspor og Infantino.

Kolefnissporið aðeins af flugum Infantino á mótinu er þá á við meðal spor 127 manns fyrir heilt ár.

Flugferðir Gianni Infantino á HM 2026

  • 11. júní: Mexíkó – Suður-Afríka (Mexíkóborg) -> 475 km -> Suður-Kórea – Tékkland (Guadalajara) ->
  • 12. júní: -> 2.103 km -> Bandaríkin – Paragvæ (Los Angeles) ->
  • 13. júní: -> 504 km -> Katar – Sviss (San Francisco) -> 1.323 km -> Ástralía – Tyrkland (Vancouver) ->
  • 14. júní: -> 4.514 km -> FIFA ráðstefna, Miami ->
  • 15. júní: -> 4.398 km Belgía – Egyptaland (Seattle) -> 1.547 km -> Íran – Nýja-Sjáland (Los Angeles)
  • 16. júní: -> 2.198 km -> Argentína – Alsír (Kansas City) ->
  • 17. júní: -> 1.040 km-> Portúgal – Kongó (Houston) ->
  • 18. júní: -> 1.218 km -> Úsbekistan – Kólumbía (Mexíkóborg) -> 3.956 km -> Kanada – Katar (Vancouver) ->
  • 19. júní: -> 6.505 km -> Skotland – Marokkó (Boston) -> 407 km -> Brasilía – Haíti (Philadelphia) ->
  • 20. júní: -> 2.171 km -> Holland – Svíþjóð (Houston) -> 652 km -> Túnis – Japan (Monterrey) ->
  • 21. júní: -> 1.757 km -> Spánn – Sádi-Arabía (Atlanta) -> 951 km -> Úrúgvæ – Grænhöfðaeyjar (Miami) ->
  • 22. júní: -> 1.621 km -> Frakkland – Írak (Philadelphia) -> 137 km -> Noregur – Senegal (New Jersey) -> 10 km -> Bein útsending hjá Fox Studios (New York)
  • 23. júní: -> 270 km -> England – Gana (Boston) -> 686 km -> Panama – Króatía (Toronto) ->
  • 24. júní: -> 1.967 km -> Skotland – Brasilía (Miami) ->
  • 25. júní: -> 1.069 km -> Curacao – Fílabeinsströndin (Philadelphia) ->
  • 26. júní: -> 3.829 km -> Egyptaland – Íran (Seattle) -> 2.686 km -> Jórdanía – Argentína (Dallas) ->
  • 27. júní: -> 1.794 km-> Kólumbía – Portúgal (Miami) ->
  • 28. júní: -> 3.758 km -> Suður-Afríka – Kanada (Los Angeles) ->
  • 29. júní: -> 2.213 km -> Brasilía – Japan (Houston) -> 657 km -> Holland – Marokkó (Monterrey) ->
  • 30. júní: -> 842 km -> Fílabeinsströndin – Noregur (Dallas) -> 1.516 km -> Mexíkó – Ekvador (Mexíkóborg) ->
  • 1. júlí: -> 2.169 km -> England – Kongó (Atlanta) -> 3.399 km -> Bandaríkin – Bosnía (San Francisco) ->
  • 2. júlí: -> 505 km -> Spánn – Austurríki (Los Angeles) -> 1.740 km -> Sviss – Alsír (Vancouver) ->
  • 3. júlí: -> 4.487 km -> Argentína – Grænhöfðaeyjar (Miami) ->
  • 4. júlí: -> 1.547 km -> Kanada – Marokkó (Houston) ->
  • 5. júlí: -> 1.209 km -> Mexíkó – England (Mexíkóborg) ->
  • 6. júlí: -> 3.784 km -> Bandaríkin – Belgía (Seattle) ->
  • 7. júlí: -> 196 km -> Sviss – Kólumbía (Vancouver) ->
  • 9. júlí: -> 4.045 km -> Frakkland – Marokkó (Boston) ->
  • 10. júlí: -> 4.202 km -> Spánn – Belgía (Los Angeles) ->
  • 11. júlí: -> 3.769 km -> Noregur – England (Miami) ->
  • 12. júlí: -> 12.405 km -> Útför Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani (Doha, Katar) ->
  • 14. júlí: -> 11.129 km -> Frakkland – Spánn (Arlington) ->
  • 15. júlí: -> 1.199 km -> England – Argentína (Atlanta) ->
  • Alls: 114.562 kílómetrar


  • Á eftir að bætast við:
  • 18. júlí: -> 957 km -> England – Frakkland (Miami) ->
  • 19. júlí: -> 1.753 km -> Argentína – Spánn (New York)
FIFA Flug HM 2026 í fótbolta Umhverfismál

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