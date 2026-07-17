Margt hefur verið rætt og ritað um Gianni Infantino, forseta FIFA, í kringum HM karla í fótbolta sem fram fer vestanhafs. Umhverfisverndarsinnar setja út á gríðarlegt kolefnisspor hans á mótinu.
Töluvert hefur verið sett út á Infantino og þá sérstaklega samband hans við Donald Trump. Hann sætir nú kæru fyrir Alþjóðaólympíunefndinni vegna ásakana um að hann hafi, fyrir tilstilli Trump, aflétt leikbanni framherja Bandaríkjanna.
En Infantino verður ekki sakaður um annað en að vera duglegur. Í raun alveg flug óður á mótinu. Eftir að hafa mætt á nánast alla leiki á HM í Katar fyrir fjórum árum var ljóst að það tækist ekki á móti sem fram fer víðsvegar um Norður-Ameríku. En Infantino verður ekki sakaður annað en að reyna.
Strax á öðrum degi flaug hann yfir tvö þúsund kílómetra frá Guadalajara til Los Angeles, daginn eftir til San Francisco, þaðan yfir til Vancouver og því næst á FIFA ráðstefnu í Miami.
Hann hefur flogið Bandaríkin, Kanada og Mexíkó fram og aftur og endilöng á meðan mótinu hefur staðið með það fyrir augum að mæta á tvo leiki á dag eins oft og hægt er.
Alls hefur hann mætt á 45 af 102 leikjum hingað til, og mun hafa mætt á 47 af 104 þegar mótinu lýkur.
Þetta gerir Infantino á Gulfstream G650ER einkaþotu sem katörsk yfirvöld greiða undir hann. Hann fór einmitt á miðju móti, yfir tólf þúsund kílómetra til Katar til að votta emír ríkisins samúð sína vegna andláts föður hans. Degi síðar flaug hann aftur vestur um haf, aðra 12 þúsund kílómetra, til að sjá undanúrslitaleik Spánar og Frakklands.
Alls hefur Infantino flogið 114.562 kílómetra á mótinu á einkaþotunni, tæplega þrisvar í kringum jörðina. Það skapar tæplega 600 tonn koltvísýrings. Það jafngildir kolefnisspori við að brenna 300 þúsund kíló af kolum, eða álíka spor og rafmagn og hiti fyrir 116 heimili í eitt ár.
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Þá er það á við að keyra bensíndrifinn bíl 3,4 milljónir kílómetra. Það er eins og að keyra hringveginn um Ísland oftar 2.500 sinnum. Færi maður hringinn það oft, keyrandi 8 tíma á dag, myndi það verkefni taka 13 ár að skilja eftir eins stórt kolefnisspor og Infantino.
Kolefnissporið aðeins af flugum Infantino á mótinu er þá á við meðal spor 127 manns fyrir heilt ár.
Flugferðir Gianni Infantino á HM 2026