Tuchel ætlar að halda áfram hjá Englandi þrátt fyrir gagnrýni Andri Broddason skrifar 16. júlí 2026 15:16 Thomas Tuchel stefnirá að halda áfram að þjálfa enska landsliðið þrátt fyrir tap gegn Argentínu. Justin Setterfield/Getty Images Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, stefnir á að halda áfram að þjálfa liðið fram yfir Evrópumótið 2028. Hann hefur sætt gagnrýni fyrir skiptingarnar sínar þegar England reyndi að halda forystunni á móti Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. England náði forystu gegn Argentínu í gær á 55. mínútu eftir mark frá Anthony Gordon. Eftir að hafa skorað markið ákvað enska liðið að leggjast einfaldlega í vörn og endaði England að vera aðeins tólf prósent með boltann eftir að hafa náð forystu. Það kom í bakið á þeim þar sem Argentína náði að skora tvö mörk undir lok leiksins og vinna England. Í staðinn fyrir að England myndi halda áfram að stíga upp á Argentínu, sem virkaði fyrstu 55 mínútur leiksins, lagðist enska liðið niður. Það var ljóst að liðið ætlaði að halda eins marks forystu þegar meira en 30 mínútur voru eftir. Þegar leið á leikinn gerði Tuchel einnig skiptingar þar sem hann setti þrjá varnarmenn inn á völlinn. Hann tók miðjumann, kantmann og bakvörð út af og því ljóst að hann vildi fjölmenna í vörninni og verja forystuna. Tuchel hefur verið gagnrýndur eftir leikinn vegna þess að hann lagðist í vörn of snemma í leiknum og gaf Argentínu svigrúm til að sækja. Það hafi kostað England fyrsta úrslitaleik heimsmeistaramótsins í 60 ár. Reynir að vera bjartsýnn Í viðtali við Sky Sports eftir leikinn sagði Tuchel að hann væri með samning fram yfir EM 2028 og hann ætlaði að halda áfram. Hann segist horfa bjartsýnisaugum á Evrópumótið þó að það sé erfitt að vera bjartsýnn þessa stundina. Tuchel var ráðinn sem þjálfari enska landsliðsins í janúar árið 2025. Á þessu ári framlengdi hann samning sinn við landsliðið sem dugir fram yfir Evrópumótið 2028. England mætir Frakklandi í leik um bronsverðlaun heimsmeistaramótsins á laugardaginn. Þetta er skrítinn leikur þar sem bæði lið eru svekkt yfir því að þurfa að spila leikinn. Tuchel vill þó meina að England geti verið stolt yfir því að komast í tvo undanúrslitaleiki heimsmeistaramótsins á átta árum. England tapaði fyrir Króatíu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í Rússlandi árið 2018. HM 2026 í fótbolta England Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Fótbolti Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Argentíska landsliðið má búast við sekt Fótbolti Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Íslenski boltinn Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Íslenski boltinn Reyndu að brjótast inn í hús Yamals Fótbolti „Miður mín fyrir hönd allra“ Fótbolti Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ Fótbolti Fleiri fréttir Tuchel ætlar að halda áfram hjá Englandi þrátt fyrir gagnrýni Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Sædís og Sandra sameinaðar í Köln Arnar tekur undir gagnrýni á Tuchel: „Allt annað en það sem hann talaði um í aðdraganda mótsins“ Argentíska landsliðið má búast við sekt „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Englendingar snertu varla boltann eftir markið sitt Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Maður dagsins á HM: Með bikarinn og margt fleira flúrað á kroppinn Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Dortmund tilkynnir komu Bjarka Hrafns Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Reyndu að brjótast inn í hús Yamals De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Sjá meira