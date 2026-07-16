Fótbolti

Tuchel ætlar að halda á­fram hjá Eng­landi þrátt fyrir gagn­rýni

Andri Broddason skrifar
Thomas Tuchel stefnirá að halda áfram að þjálfa enska landsliðið þrátt fyrir tap gegn Argentínu.
Thomas Tuchel stefnirá að halda áfram að þjálfa enska landsliðið þrátt fyrir tap gegn Argentínu. Justin Setterfield/Getty Images

Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, stefnir á að halda áfram að þjálfa liðið fram yfir Evrópumótið 2028. Hann hefur sætt gagnrýni fyrir skiptingarnar sínar þegar England reyndi að halda forystunni á móti Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta.

England náði forystu gegn Argentínu í gær á 55. mínútu eftir mark frá Anthony Gordon. Eftir að hafa skorað markið ákvað enska liðið að leggjast einfaldlega í vörn og endaði England að vera aðeins tólf prósent með boltann eftir að hafa náð forystu. Það kom í bakið á þeim þar sem Argentína náði að skora tvö mörk undir lok leiksins og vinna England.

Í staðinn fyrir að England myndi halda áfram að stíga upp á Argentínu, sem virkaði fyrstu 55 mínútur leiksins, lagðist enska liðið niður. Það var ljóst að liðið ætlaði að halda eins marks forystu þegar meira en 30 mínútur voru eftir.

Þegar leið á leikinn gerði Tuchel einnig skiptingar þar sem hann setti þrjá varnarmenn inn á völlinn. Hann tók miðjumann, kantmann og bakvörð út af og því ljóst að hann vildi fjölmenna í vörninni og verja forystuna.

Tuchel hefur verið gagnrýndur eftir leikinn vegna þess að hann lagðist í vörn of snemma í leiknum og gaf Argentínu svigrúm til að sækja. Það hafi kostað England fyrsta úrslitaleik heimsmeistaramótsins í 60 ár.

Reynir að vera bjartsýnn

Í viðtali við Sky Sports eftir leikinn sagði Tuchel að hann væri með samning fram yfir EM 2028 og hann ætlaði að halda áfram. Hann segist horfa bjartsýnisaugum á Evrópumótið þó að það sé erfitt að vera bjartsýnn þessa stundina.

Tuchel var ráðinn sem þjálfari enska landsliðsins í janúar árið 2025. Á þessu ári framlengdi hann samning sinn við landsliðið sem dugir fram yfir Evrópumótið 2028.

England mætir Frakklandi í leik um bronsverðlaun heimsmeistaramótsins á laugardaginn. Þetta er skrítinn leikur þar sem bæði lið eru svekkt yfir því að þurfa að spila leikinn. Tuchel vill þó meina að England geti verið stolt yfir því að komast í tvo undanúrslitaleiki heimsmeistaramótsins á átta árum. England tapaði fyrir Króatíu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í Rússlandi árið 2018.

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