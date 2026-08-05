Infantino kom út af neyðarfundinum með afsökunarbeiðni og hótun Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. ágúst 2026 21:53 Gianni Infantino, forseti FIFA, gefur sig ekki og ætlar ekki að segja af sér. AP/Manu Fernandez Gianni Infantino, forseti FIFA, neitar að segja af sér. Eftir neyðarfund í kvöld kom hann bæði með afsökunarbeiðni til FIFA-ráðsins og hótun í garð gagnrýnenda sambandsins. Infantino, sem sætir miklum þrýstingi, hafði kallað nokkra lykilstarfsmenn á fund í skrifstofum FIFA í Salé, úthverfi Rabat í Marokkó. Seint í kvöld sendi FIFA frá sér fréttatilkynningu þar sem fram kemur að leiðtogahópur FIFA hafi lýst yfir fullum stuðningi við Infantino sem kjörinn leiðtoga aðildarsambandanna 211. BREAKING: Gianni Infantino & Mattias Grafström write in leaked letter:"With the project withdrawn, FIFA will no longer tolerate any attacks on its integrity, good governance and due process and will take all necessary measures to protect and safeguard its name and reputation." pic.twitter.com/rGKcW0zFjP— Rob Harris (@RobHarris) August 5, 2026 Infantino lýsti fyrir sitt leyti yfir stuðningi við framkvæmdastjórann og stjórnsýsluna. Infantino mun senda bréf til ráðsmanna FIFA þar sem hann biðst afsökunar á mistökum sem gerð voru í misheppnaðri áætlun um að selja hlut í mótum sambandsins til utanaðkomandi fjárfesta. Jafnframt segir forsetinn að FIFA muni ekki lengur umbera það sem hann lýsir sem „árásum á heilindi, stjórnarhætti og ferla sambandsins“ og muni grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að vernda gott nafn sitt og orðspor. Eftir sjö klukkustunda langan fundinn sást til hans í stúkunni á leik í Afríkukeppni kvenna, þar sem hann sat brosandi við hlið Mattias Grafström, framkvæmdastjóra FIFA, sem hafði gagnrýnt hann daginn áður. FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, MoroccoThe FIFA Secretary General and members of the FIFA Management Board in attendance reaffirmed their full support for FIFA President Gianni Infantino, as the only official elected by the 211 FIFA Member… pic.twitter.com/IlmSOq1se8— FIFA Media (@fifamedia) August 5, 2026 FIFA Tengdar fréttir Infantino vill skipta við Marokkó á stuðningi við sig og úrslitaleik HM Gianni Infantino, forseti FIFA, er að berjast fyrir því að halda starfi sínu og virðist nú beita alls konar aðferðum til að tryggja sér áframhaldandi stuðning hjá knattspyrnusamböndum heimsins. 5. ágúst 2026 17:03 Figo hraunar yfir Infantino Knattspyrnugoðsögnin Luis Figo hefur greint frá því að Gianni Infantino, forseti FIFA, „verði að fara“. Þrýstingur eykst á forseta FIFA í skugga neyðarfundar sem hann hefur kallað til í dag. 5. ágúst 2026 13:08 Infantino boðar neyðarfund Gianni Infantino forseti FIFA hefur kallað alla æðstu ráðamenn sambandsins á neyðarfund í Marokkó á morgun. 4. ágúst 2026 21:18 Sakar Infantino um fjárkúgun Ali Bin Al Hussein, prins og forseti knattspyrnusambands Jórdaníu, tekur Gianni Infantino, forseta FIFA, fyrir í langri ræðu sem hann ritar opinberlega. Hann segir FIFA eiga ógreiddar skuldir og sakar Infantino um fjárkúgun fyrir stuðning. 4. ágúst 2026 18:22 Mest lesið Infantino vill skipta við Marokkó á stuðningi við sig og úrslitaleik HM Fótbolti Uppgjörið: FH - KR 1-1 | Ótrúlegt að KR hafi ekki unnið Íslenski boltinn Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Uppgjörið: Keflavík-KA 3-0 | Þrjú mörk á níu mínútum kláraði KA Íslenski boltinn Figo hraunar yfir Infantino Fótbolti Infantino kom út af neyðarfundinum með afsökunarbeiðni og hótun Fótbolti Neymar „hagaði sér eins og trúður“ Fótbolti Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Fótbolti Salah mættur til Tyrklands Fótbolti Infantino boðar neyðarfund Fótbolti Fleiri fréttir Kjartan Kári á leiðinni í Víking Infantino kom út af neyðarfundinum með afsökunarbeiðni og hótun Uppgjörið: FH - KR 1-1 | Ótrúlegt að KR hafi ekki unnið „Það er skellur“ Gamli West Ham-leikmaðurinn allt í öllu á sigri á Arsenal Jaissle ráðinn aðalþjálfari Newcastle Uppgjörið: Keflavík-KA 3-0 | Þrjú mörk á níu mínútum kláraði KA Sagði það „augljósa“ ákvörðun að velja Man City frekar en Arsenal Brann tapaði en AGF vann liðið sem lenti í umferðteppu Tryggðu sigurinn eftir að Emelía kom inn á völlinn Konan sem á að rífa upp gengi Manchester United Como með mjög strangar miðareglur en hlífa börnunum Infantino vill skipta við Marokkó á stuðningi við sig og úrslitaleik HM Lukaku lætur ekki sjá sig Neymar „hagaði sér eins og trúður“ Chelsea tapaði fyrsta leik Mudryks í tvö ár Figo hraunar yfir Infantino Hlín vann systraslaginn Real nálgast samkomulag um Diomandé Salah mættur til Tyrklands Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Sjáðu markið sem lyfti Þór af botninum Diljá með tvennu í öruggum Evrópusigri Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham FH fær danskan framherja Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust „Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ Mudryk fær séns til að sanna sig á ný Sjá meira