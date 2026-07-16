Framherjinn efnilegi Bjarki Hrafn Garðarsson er farinn frá Stjörnunni til þýska stórliðsins Dortmund sem tilkynnti um komu hans í dag.
Bjarki Hrafn er aðeins 16 ára gamall en spilaði í maí sína fyrstu leiki í Bestu deildinni. Hann hefur einnig leikið með yngri landsliðum Íslands og skoraði til að mynda þrjú mörk á Þróunarmóti UEFA fyrir U16-landsliðið í vetur.
Stórlið á borð við RB Salzburg og FC Kaupmannahöfn hafa fengið Bjarka Hrafn til reynslu en hann hefur nú valið að ganga til liðs við Dortmund.
Bjarki Hrafn er framherji eins og faðir hans, Garðar Jóhannsson sem er fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður og lék til að mynda í Þýskalandi, með Hansa Rostock árið 2010.
Bjarki Hrafn kemur inn í hina virtu unglingaakademíu hjá Dortmund. „Þessi sextán ára gamli sóknarmaður kemur með líkamlegan styrk, getu til að nota báða fætur og gæði í föstum leikatriðum til Ruhr-héraðsins,“ segir í tilkynningu félagsins.
„Bjarki er sóknarmaður sem er líkamlega sterkur og ákveðinn og hefur góða næmni fyrir vítateignum. Við höfum fylgst með honum um nokkurt skeið og erum mjög ánægðir með að hann hafi valið BVB,“ segir Thomas Broich, íþróttastjóri unglingaakademíunnar hjá Dortmund.