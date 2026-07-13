Leikarinn Sam Neill er látinn. Hann var 78 ára. Dánarorsök hans hefur ekki verið gefin upp en hann greindi nýlega frá því að hann hefði náð sér af eitilfrumukrabbameini, sem hann greindist með árið 2022.
Neill var eflaust þekktastur fyrir leik sinn í Jurassic Park-myndunum en hann lék einnig í myndum á borð við The Hunt for Red October, Ivanhoe og The Piano og sjónvarpsþáttum á borð við Peaky Blinders.
Í tilkynningu sem birt var á Instagram segir að fráfall Neill hafi verið verið óvænt og skyndilegt en hann hafi verið umvafinn fjölskyldu þegar hann fór. Þá er tekið fram að hann hafi ekki verið með krabbamein við andlátið.
Neill fæddist á Norður-Írlandi en móðir hans var ensk og faðir hans nýsjálenskur. Fjölskyldan fluttist til Nýja-Sjálands þegar Neill var sjö ára.
Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, er meðal þeirra sem hefur minnst Neill á samfélagsmiðlum. Hann segir leikarann hafa átt þátt í því að segja margar ástralskar sögur og að hann hafi unnið sér stað í hjörtum Ástrala.
„Ég er ekki hræddur við að deyja,“ sagði leikarinn í viðtali við The Guardian árið 2023. „En það myndi ergja mig, því ég vil gjarnan lifa áratug eða tvo til viðbótar.“ Sagðist Neill gjarnan vilja lifa til að sjá barnabörnin sín verða stór.
Neill átti fjögur börn og sex barnabörn.