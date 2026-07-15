Reyndu að brjótast inn í hús Yamals Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. júlí 2026 23:15 Lamine Yamal er hér búinn að fá spark og er um það bil að fiska vítaspyrnu í undanúrslitaleiknum á móti Frökkum. Getty/Shaun Botterill Þriðjudagskvöldið var frábært fyrir spænska undrabarnið Lamine Yamal en nú er komið í ljós að óprúttnir aðilar ætluðu að nýta sér fjarveru hans á heimsmeistaramótinu hinum megin við Atlantshafið. Hinn nítján ára gamli Lamine Yamal gat glaðst yfir því á þriðjudagskvöld að hann og Spánn komust áfram í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í Bandaríkjunum en heima í Barcelona voru fréttirnar ekki jafn góðar. Samkvæmt fjölmiðlinum La Vanguardia reyndu tveir grímuklæddir menn að brjótast inn á heimili ofurstjörnunnar snemma á miðvikudagsmorgun. Einkaöryggisverðir Yamals komu þó auga á innbrotsþjófana þegar þeir voru á leið yfir vegginn að heimili fótboltamannsins og því hættu óboðnu gestirnir við áform sín og flúðu af svæðinu þegar þeir uppgötvuðu að komist hafði upp um þá. Katalónska lögreglan á svæðinu, Mossos d'Esquadra, var látin vita af atvikinu um klukkan tvö að nóttu til miðvikudags að íslenskum tíma, en þá fóru þeir að húsi Lamine Yamal og staðfestu innbrotstilraunina. Í sömu lúxusíbúðabyggðinni í Esplugues de Llobregat, eins og svæðið heitir, áttu sér stað að minnsta kosti tvö önnur innbrot á sama tíma. Lamine Yamal skoraði ekki í leiknum en fiskaði vítið sem gaf fyrsta markið og dró í sig athyglina þegar Spánverjar skoruðu seinna markið. Yamal kom svo boltanum í markið en það mark var dæmt af vegna rangstöðu. HM 2026 í fótbolta Spánn Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Fótbolti Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fótbolti Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Fótbolti Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Fótbolti Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti Fleiri fréttir Reyndu að brjótast inn í hús Yamals De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Breiðablik - Víkingur | Heimakonur skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag Sjá meira