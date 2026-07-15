Fótbolti

Reyndu að brjótast inn í hús Yamals

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lamine Yamal er hér búinn að fá spark og er um það bil að fiska vítaspyrnu í undanúrslitaleiknum á móti Frökkum.
Lamine Yamal er hér búinn að fá spark og er um það bil að fiska vítaspyrnu í undanúrslitaleiknum á móti Frökkum. Getty/Shaun Botterill

Þriðjudagskvöldið var frábært fyrir spænska undrabarnið Lamine Yamal en nú er komið í ljós að óprúttnir aðilar ætluðu að nýta sér fjarveru hans á heimsmeistaramótinu hinum megin við Atlantshafið.

Hinn nítján ára gamli Lamine Yamal gat glaðst yfir því á þriðjudagskvöld að hann og Spánn komust áfram í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í Bandaríkjunum en heima í Barcelona voru fréttirnar ekki jafn góðar.

Samkvæmt fjölmiðlinum La Vanguardia reyndu tveir grímuklæddir menn að brjótast inn á heimili ofurstjörnunnar snemma á miðvikudagsmorgun.

Einkaöryggisverðir Yamals komu þó auga á innbrotsþjófana þegar þeir voru á leið yfir vegginn að heimili fótboltamannsins og því hættu óboðnu gestirnir við áform sín og flúðu af svæðinu þegar þeir uppgötvuðu að komist hafði upp um þá.

Katalónska lögreglan á svæðinu, Mossos d'Esquadra, var látin vita af atvikinu um klukkan tvö að nóttu til miðvikudags að íslenskum tíma, en þá fóru þeir að húsi Lamine Yamal og staðfestu innbrotstilraunina.

Í sömu lúxusíbúðabyggðinni í Esplugues de Llobregat, eins og svæðið heitir, áttu sér stað að minnsta kosti tvö önnur innbrot á sama tíma.

Lamine Yamal skoraði ekki í leiknum en fiskaði vítið sem gaf fyrsta markið og dró í sig athyglina þegar Spánverjar skoruðu seinna markið. Yamal kom svo boltanum í markið en það mark var dæmt af vegna rangstöðu.

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