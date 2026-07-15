Fótbolti

Bauð miðalausum stuðnings­manni á undan­úr­slit heims­meistara­mótsins

Andri Broddason skrifar
Kobbie Mainoo bauð stuðningsmanni Englands á undanúrslitaleik heimsmeistaramótsins gegn Argentínu.
Kobbie Mainoo bauð stuðningsmanni Englands á undanúrslitaleik heimsmeistaramótsins gegn Argentínu. Europa Press Sports/Getty Images

Kobbie Mainoo, leikmaður enska landsliðsins, hefur boðið Tyler Adams, sem greindist með heilabilun, á leik Englands og Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins. Adams eyddi nær öllu sparifénu sínu til þess að komast til Atlanta.

Móðir bræðranna Tyler Adams og Jord Adams greindist með heilabilun sem átti eftir að hrjá líkamlega getu móður þeirra. Drengirnir voru aðeins níu og fimmtán ára þegar móðir þeirra greindist með heilabilun og þurftu þeir að hugsa um hana á meðan ástand hennar versnaði.

Eftir að móðir þeirra loks lést fengu báðir bræðurnir fréttir að þeir væru með sömu einkenni heilabilunar og hún. Ekki er hægt að lækna heilabilunina og munu þeir hljóta sömu örlög og móðir þeirra.

Eftir að hafa fengið þessar fréttir hafa Adams-bræðurnir ákveðið að gera sem mest út úr lífinu á meðan þeir geta. Bræðurnir hafa hlaupið maraþon til styrktar rannsóknum á heilabilun og styðja við aðstandendur fólks með heilabilun.

Þegar England komst í undanúrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta var eldri bróðirinn, Tyler Adams, staðráðinn í að fara á leikinn. Það hefur verið draumur hans síðan hann var barn og ætlaði hann að reyna hvað hann gat til að fá miða á leikinn.

Tyler Adams keypti sér flug til Atlanta þar sem leikur Englands og Argentínu verður spilaður. Í fluginu tók hann upp myndband þar sem hann biðlaði til fólks að deila myndbandinu til að hjálpa honum að fá miða á leikinn. Þegar hann lenti í Atlanta var enski landsliðsmaðurinn Kobbie Mainoo búinn að kommenta á póstinn og segjast ætla að bjóða honum á leikinn.

„Þið gætuð hafa séð á færslunni minni að enginn annar en Kobbie Mainoo hefur boðið mér miða á leikinn gegn Argentínu. Ég er orðlaus yfir því, ég trúi ekki að leikmaður í liði Englands hafi sýnt þessa góðmennsku og gjafmildi. Takk fyrir Kobbie.“

Kobbie Mainoo átti frábært tímabil með Manchester United en hann hefur ekki enn fengið að spila á heimsmeistaramótinu fyrir England. Hann er einn af þrem leikmönnum Englands sem hafa ekkert komið við sögu. Hinir leikmennirnir eru Ivan Toney og Trevoh Chalobah.

Eftir að Tyler Adams fékk miða á leikinn ákvað Fifa að taka sig til og bjóða honum að vera sérstakur gestur leiksins og á sama tíma vekja athygli á heilabilun.

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