Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Andri Broddason skrifar 15. júlí 2026 14:15 Kobbie Mainoo bauð stuðningsmanni Englands á undanúrslitaleik heimsmeistaramótsins gegn Argentínu. Europa Press Sports/Getty Images Kobbie Mainoo, leikmaður enska landsliðsins, hefur boðið Tyler Adams, sem greindist með heilabilun, á leik Englands og Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins. Adams eyddi nær öllu sparifénu sínu til þess að komast til Atlanta. Móðir bræðranna Tyler Adams og Jord Adams greindist með heilabilun sem átti eftir að hrjá líkamlega getu móður þeirra. Drengirnir voru aðeins níu og fimmtán ára þegar móðir þeirra greindist með heilabilun og þurftu þeir að hugsa um hana á meðan ástand hennar versnaði. Eftir að móðir þeirra loks lést fengu báðir bræðurnir fréttir að þeir væru með sömu einkenni heilabilunar og hún. Ekki er hægt að lækna heilabilunina og munu þeir hljóta sömu örlög og móðir þeirra. Eftir að hafa fengið þessar fréttir hafa Adams-bræðurnir ákveðið að gera sem mest út úr lífinu á meðan þeir geta. Bræðurnir hafa hlaupið maraþon til styrktar rannsóknum á heilabilun og styðja við aðstandendur fólks með heilabilun. Þegar England komst í undanúrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta var eldri bróðirinn, Tyler Adams, staðráðinn í að fara á leikinn. Það hefur verið draumur hans síðan hann var barn og ætlaði hann að reyna hvað hann gat til að fá miða á leikinn. View this post on Instagram A post shared by Jordan Adams (@theftdbrothers) Tyler Adams keypti sér flug til Atlanta þar sem leikur Englands og Argentínu verður spilaður. Í fluginu tók hann upp myndband þar sem hann biðlaði til fólks að deila myndbandinu til að hjálpa honum að fá miða á leikinn. Þegar hann lenti í Atlanta var enski landsliðsmaðurinn Kobbie Mainoo búinn að kommenta á póstinn og segjast ætla að bjóða honum á leikinn. View this post on Instagram A post shared by Jordan Adams (@theftdbrothers) „Þið gætuð hafa séð á færslunni minni að enginn annar en Kobbie Mainoo hefur boðið mér miða á leikinn gegn Argentínu. Ég er orðlaus yfir því, ég trúi ekki að leikmaður í liði Englands hafi sýnt þessa góðmennsku og gjafmildi. Takk fyrir Kobbie.“ Kobbie Mainoo átti frábært tímabil með Manchester United en hann hefur ekki enn fengið að spila á heimsmeistaramótinu fyrir England. Hann er einn af þrem leikmönnum Englands sem hafa ekkert komið við sögu. Hinir leikmennirnir eru Ivan Toney og Trevoh Chalobah. Eftir að Tyler Adams fékk miða á leikinn ákvað Fifa að taka sig til og bjóða honum að vera sérstakur gestur leiksins og á sama tíma vekja athygli á heilabilun. HM 2026 í fótbolta England Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Íslenski boltinn Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Fótbolti Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Fótbolti Fleiri fréttir „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ „Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ „Minn stærsti draumur“ Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Uppgjör: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur aftur á sigurbraut Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks „Mikilvægasti leikurinn minn og ég er ekki hræddur“ City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar „Fólk meiðist og aðrir þurfa að taka við“ Sjá meira