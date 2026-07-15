Erlent

Eldri ung­lingum bannað að fara á samfélagsmiðla á nóttunni

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Gagnrýnendur segja auðvelt að komast hjá hinu boðaða banni. 
Gagnrýnendur segja auðvelt að komast hjá hinu boðaða banni. 

Eldri unglingar í Bretlandi þurfa innan tíðar, ef boðuð löggjöf um samfélagsmiðla nær fram að ganga, að sætta sig við að komast ekki á samfélagsmiðla sína eftir miðnættið.

Til stendur að banna öllum börnum undir sextán ára aldri að vera á samfélagsmiðlum en einnig er lagt til að eldri unglingar, sextán og sautján ára, sæti ákveðnum takmörkunum. Það myndi þýða að öpp á borð við Facebook, TikTok og Instagram yrðu lokuð þessum aldurshópi frá miðnætti og fram til klukkan sex á morgnana.

Gagnrýnendur tillögunnar eru þó á því margir hverjir að hún gangi ekki nægilega langt og að lítið mál sé fyrir krakkana að breyta stillingum í símum sínum til þess að komast hjá banninu. Í nýrri skýrslu sem kom út í gær er vitnað í rannsókn sem yfirvöld létu gera þar sem hópi unglinga var bannað að vera á slíkum miðlum frá klukkan níu á kvöldin og svefnmynstur þeirra borið saman við annan hóp sem sætti engum slíkum takmörkunum.

Í skýrslunni er því haldið fram að markverðar breytingar til góðs hafi verið á svefni þeirra sem sættu takmörkunum.

Samfélagsmiðlar Bretland

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