Eldri unglingar í Bretlandi þurfa innan tíðar, ef boðuð löggjöf um samfélagsmiðla nær fram að ganga, að sætta sig við að komast ekki á samfélagsmiðla sína eftir miðnættið.
Til stendur að banna öllum börnum undir sextán ára aldri að vera á samfélagsmiðlum en einnig er lagt til að eldri unglingar, sextán og sautján ára, sæti ákveðnum takmörkunum. Það myndi þýða að öpp á borð við Facebook, TikTok og Instagram yrðu lokuð þessum aldurshópi frá miðnætti og fram til klukkan sex á morgnana.
Gagnrýnendur tillögunnar eru þó á því margir hverjir að hún gangi ekki nægilega langt og að lítið mál sé fyrir krakkana að breyta stillingum í símum sínum til þess að komast hjá banninu. Í nýrri skýrslu sem kom út í gær er vitnað í rannsókn sem yfirvöld létu gera þar sem hópi unglinga var bannað að vera á slíkum miðlum frá klukkan níu á kvöldin og svefnmynstur þeirra borið saman við annan hóp sem sætti engum slíkum takmörkunum.
Í skýrslunni er því haldið fram að markverðar breytingar til góðs hafi verið á svefni þeirra sem sættu takmörkunum.
Hálfu ári eftir innleiðingu samfélagsmiðlabanns barna yngri en 16 ára í Ástralíu er stór hluti þeirra enn á einhverjum samfélagsmiðlum. Ástralska ríkisstjórnin hefur tilkynnt að hún muni tvöfalda hámarkssekt fyrir brot á lögum landsins um lágmarksaldur á samfélagsmiðlum í 99 milljónir ástralskra dala. Það samsvarar um 9,1 milljarði íslenskra króna.
Bretar ætla að banna börnum yngri en sextán ára að nota samfélagsmiðla. Sviðstjóri Netvís vill að sambærilegar reglur verði settar hér á landi sem fyrst.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur komist að þeirri niðurstöðu að Meta, eigandi Facebook og Instagram, hafi brotið gegn lögum ESB um stafræna þjónustu [e. Digital Services Act, DSA] með því að tryggja ekki betur að börn undir þrettán ára aldri noti ekki Facebook og Instagram.