Fótbolti

Virkar eins og forfallakennari

Andri Broddason skrifar
Sérfræðingar Stúkunnar finnst Chris Brazell, þjálfari Vals, virka eins og forfallakennari.
Sérfræðingar Stúkunnar finnst Chris Brazell, þjálfari Vals, virka eins og forfallakennari. Grótta/Eyjólfur Garðarsson

Valur hefur verið í vandræðum og upp á síðkastið hefur aðeins unnið einn leik af síðustu sjö sem liðið hefur spilað. Hermann Hreiðarsson var rekinn fyrir stuttu sem þjálfari liðsins og hefur gengi liðsins ekki batnað síðan þá.

Guðmundur Benediktsson fékk þá Albert Brynjar Ingason og Sigurbjörn Örn Hreiðarsson til að ræða stöðu Vals og mynduðust góðar umræður.

Gummi Ben spurði Sigurbjörn, sem er fyrrverandi leikmaður Vals, um stöðuna á þjálfaramálum liðsins þar sem ekkert breyttist eftir að Hermann Hreiðarsson var rekinn. Chris Brazell var aðstoðarþjálfari liðsins undir Hermanni og mun klára tímabilið sem aðalþjálfari liðsins. Halldór Árnason hefur verið ráðinn þjálfari Vals en hann tekur ekki við liðinu fyrr en eftir tímabilið.

„Það er engin breyting þar sem Chris Brazell sá um æfingar liðsins og var þjálfari úti á æfingasvæði. Þegar hann verður aðalþjálfari er hann ekkert að fara að breyta æfingunum, leikmennirnir finna ekki fyrir breytingunum,“ segir Sigurbjörn og bætir við að hann hefði viljað sjá Halldór verða þjálfara liðsins um leið og hann hafi verið tilkynntur.

„Þetta er bara millibilsástand sem engum leikmanni líður vel með.“

Klippa: Stúkan: Umræða um Val

Samkvæmt því sem sérfræðingar Stúkunnar komast næst er ástæðan fyrir því að Halldór Árnason hafi ekki tekið við Val strax vegna þess að hann er enn að fá greitt frá Breiðablik. Halldór var rekinn frá Breiðablik í október á síðasta ári en hann var nýbúinn að skrifa undir nýjan samning við félagið þegar hann var látinn fara.

Sérfræðingarnir veltu fyrir sér hvort Valur gæti ekki leyst þetta vandamál og borgað meira til að fá Halldór strax til liðsins þar sem gengi liðsins í dag er enn slæmt. Valur ætti að borga það sem þarf til þess að fá Halldór Árnason strax við störf liðsins. Chris Brazell er að þeirra mati ekki sannfærandi sem aðalþjálfari liðsins og virkar á þá sem forfallakennari í skóla sem hefur enga stjórn á bekknum.

„Í síðasta leik í Eyjum fær Valur fimm gul spjöld á sig og eitt rautt spjald. Í leik Vals og FH var ekkert mikið af spjöldum en Lúkas Logi átti að fá rautt, hann yfirtæklar. Manni finnst það vera agaleysi þarna,“ sagði Albert Brynjar, sem er einnig fyrrum leikmaður Vals, um stöðu liðsins.

Eftir þetta urðu Sigurbjörn Örn og Albert Brynjar ósammála um hvort Brazell hafi reiknað með því að verða aðalþjálfari Vals. Sigurbjörn sagði það vera erfitt að breyta um hlutverk sem þjálfari á meðan Albert Brynjar vildi meina að Brazell hefði reiknað með að hermann Hreiðarsson yrði rekinn.

„Ég held að hann hafi alveg átt von á því á einhverjum tímapunkti á þessu tímabili að stýra þessu liði,“ sagði Albert Brynjar en Sigurbjörn Örn var ekki sammála þeim rökum.

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