Víkingur og Györ ETO skildu jöfn, 2-2, þegar liðin áttust við í seinni leik sínum í fyrstu umferð í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta karla yfra í kvöld. Víkingur hafði betur í fyrri leik liðanna í Fossvoginum og er þar af leiðandi kominn áfram í næstu umferð forkeppninna.
Daníel Hafsteinsson kom Víkingi yfir eftir rúmlega hálftíma leik. Gylfi Þór Sigurðsson sendi þá góða sendingu fyrir úr hornspyrnu og Daníel kom sér í gott færi af harðfylgi og setti boltann í netmöskvana á marki Györi ETO.
Adam var hins vegar ekki lengi í paradís hjá Víkingi þar sem Milán Vitális jafnaði metin skömmu síðar úr vítaspyrnu sem dæmd var réttilega á Óskar Borgþórsson.
Milán Vitális kom svo Györi ETO yfir í leiknum með skallamarki sínu í uppbótartíma fyrri hálfleiks og staðan í einvígi liðanna þar af leiðandi 2-2 þegar liðin röltu til búningsklefa í hálfleik.
Víkingur náði að endurstilla hugann og leikskipulag sitt í hálfleik og mætti sterkt til leiks inn í seinni hálfleikinn. Góðu kafli Víkings skilaði marki eftir tíu mínútna leik í seinni háflelik.
Óskar Borgþórsson átti þá góðan sprett upp vinstri vænginn, setti boltann á Helga Guðjónsson sem renndi boltanum á Daníel sem skoraði með föstu og hnitmuðu skoti. Annað mark Daníels og staðan jöfn, 2-2, í leiknum og 3-2 í viðureign liðanna.
Valdimar Þór Ingimundarson setti svo boltann í netið þegar um það bil stundarfjórðungur var eftir af leiknum en markið stóð ekki þar sem Aron Elís, sem kom sterkur inn af varamannabekknum, var réttilega flaggaður rangstæður í aðdraganda þess að boltinn barst til Valdimars Þórs.
Leikmenn Víkings þurftu að söffera aðeins síðasta korterið en Viktor Örlygur Andrason hefði getað róað taugar Víkinga þegar Erlingur Agnarsson setti hann í gott færi í uppbótartíma leiksins.
Fleiri urðu mörkin hins vegar ekki og jafntefli staðreynd sem fleytir Víkingi áfram í næstu umferð forkeppninnar þar sem ísraelska liðið Hapoel Be'er Sheva verður andstæðingurinn.
Leikir liðanna í annarri umferð forkeppninnar fara fram 21. eða 22. júlí og svo 28. eða 29. júlí næstkomandi.