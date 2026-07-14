Fótbolti

Mbappé klár í slaginn en Spán­verjar lík­legri til sigurs

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Mbappé haltraði af velli í síðasta leik Frakklands gegn Marokkó.
Mbappé haltraði af velli í síðasta leik Frakklands gegn Marokkó. Liu Lu/VCG via Getty Images

Kylian Mbappé er heill heilsu fyrir undanúrslitaleik Frakklands að sögn Didier Deschamps landsliðsþjálfara, sem telur Spánverja samt líklegasta til að verða heimsmeistara.

Mbappé fékk högg á ökklann undir lok átta liða úrslitaleiks Frakklands gegn Marokkó og var tekinn af velli í varúðarráðstöfun. Fyrirliði Frakka og annar af tveimur markahæstu mönnum mótsins hætti síðan snemma á æfingu í gær en verður klár í slaginn í kvöld þegar Frakkland mætir Spáni í undanúrslitum HM.

„Kylian er í fínum málum, hann er hundrað prósent heill. Það er ekki hægt að vera meira en hundrað prósent heill,“ sagði Didier Deschamps, landsliðsþjálfari Frakklands, á blaðamannafundi í gær.

Deschamps ákvað að nýta tækifærið á blaðamannafundinum til að setja pressu á andstæðinginn og lýsti því yfir að Spánverjar væru líklegri til sigurs.

„Gleymið því sem gerðist í fyrsta leik Spánar gegn Grænhöfðaeyjum [0-0 jafntefli], síðan þá hefur liðið sýnt að það er sigurstranglegast á mótinu. Ég vil ekki auka pressuna á Luis [De La Fuente] og hans lið, en hann veit hvers fólk væntir af þeim,“ sagði Deschamps.

„Þeir geta sótt og varist virkilega vel. Þeir hafa bara fengið eitt mark á sig. Við kunnum bæði að verjast vel en ég held að þegar þú skoðar þessi lið sóknarlega, þá gæti þetta orðið stórkostlegur leikur,“ bætti Deschamps við.

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