Mbappé klár í slaginn en Spánverjar líklegri til sigurs Ágúst Orri Arnarson skrifar 14. júlí 2026 12:01 Mbappé haltraði af velli í síðasta leik Frakklands gegn Marokkó. Liu Lu/VCG via Getty Images Kylian Mbappé er heill heilsu fyrir undanúrslitaleik Frakklands að sögn Didier Deschamps landsliðsþjálfara, sem telur Spánverja samt líklegasta til að verða heimsmeistara. Mbappé fékk högg á ökklann undir lok átta liða úrslitaleiks Frakklands gegn Marokkó og var tekinn af velli í varúðarráðstöfun. Fyrirliði Frakka og annar af tveimur markahæstu mönnum mótsins hætti síðan snemma á æfingu í gær en verður klár í slaginn í kvöld þegar Frakkland mætir Spáni í undanúrslitum HM. „Kylian er í fínum málum, hann er hundrað prósent heill. Það er ekki hægt að vera meira en hundrað prósent heill,“ sagði Didier Deschamps, landsliðsþjálfari Frakklands, á blaðamannafundi í gær. Deschamps ákvað að nýta tækifærið á blaðamannafundinum til að setja pressu á andstæðinginn og lýsti því yfir að Spánverjar væru líklegri til sigurs. „Gleymið því sem gerðist í fyrsta leik Spánar gegn Grænhöfðaeyjum [0-0 jafntefli], síðan þá hefur liðið sýnt að það er sigurstranglegast á mótinu. Ég vil ekki auka pressuna á Luis [De La Fuente] og hans lið, en hann veit hvers fólk væntir af þeim,“ sagði Deschamps. „Þeir geta sótt og varist virkilega vel. Þeir hafa bara fengið eitt mark á sig. Við kunnum bæði að verjast vel en ég held að þegar þú skoðar þessi lið sóknarlega, þá gæti þetta orðið stórkostlegur leikur,“ bætti Deschamps við. HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Mariano Rajoy, fyrrverandi forsætisráðherra Spánar, hefur verið ásakaður um kynþáttahatur eftir að hafa skrifað pistil á Spáni. Þar nefndi hann að það væri enginn Frakki í franska landsliðinu. 13. júlí 2026 09:04 Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Fjögur efstu lið heimslista FIFA standa nú eftir á HM í fótbolta og er þetta í fyrsta sinn sem að akkúrat fjögur efstu lið listans standa eftir í undanúrslitum mótsins. 12. júlí 2026 23:00 Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Kylian Mbappé er sjóðandi heitur á heimsmeistaramótinu í fótbolta og er á góðri leið með að spila sinn þriðja úrslitaleik HM á ferlinum og vinna sinn annan Gullskó á HM. Hann spilar með Real Madrid en um tíma dreymdi Liverpool um að fá hann til sín. 10. júlí 2026 23:30 Mest lesið Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Hafþór Júlíus gefst ekki upp þrátt fyrir vonbrigðin Sport „Verið að þreyta okkur þangað til við gefumst upp“ Körfubolti Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Íslenski boltinn „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Íslenski boltinn Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu Fótbolti „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Enski boltinn Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ Fótbolti Bróðir Yamals slær í gegn á HM Fótbolti Fleiri fréttir Sakar lækni landsliðsins um loddaraskap Mbappé klár í slaginn en Spánverjar líklegri til sigurs Bróðir Yamals slær í gegn á HM Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Rice búinn að hrista af sér magakveisuna og getur byrjað gegn Argentínu „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Tekinn við króatíska landsliðinu á ný Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Hilmir fljótur að finna skotskóna í Tékklandi Häcken selur Fanneyju Ingu til Vålerenga Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Lést aðeins nokkrum vikum eftir að hann var rekinn úr hópi HM-dómara Breyttu nafninu á flugvél norska liðsins í „Ro Ro Ro Ro Airlines“ United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Myndavélin hreyfðist ekki og því engin snerting Langar að taka pásu frá landsliðinu Freyr sáttur eftir draumabyrjun: „Finn fyrir gleði og létti“ Villa að stela Manzambi af Newcastle Sjá meira