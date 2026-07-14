Bróðir Yamals slær í gegn á HM Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 14. júlí 2026 11:31 Keyne, litli bróðir Lamines Yamal, í stúkunni á leik Spánar og Belgíu í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins. getty/David Ramos Spánverjinn Lamine Yamal er ein af stærstu stjörnum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Litli bróðir hans hefur einnig slegið í gegn á mótinu. Fjölskylda Yamals hefur fylgt honum eftir á HM og Keyne, þriggja ára bróðir hans, hefur vakið athygli fyrir sérlega krúttleg og fyndin augnablik. Lamine Yamal’s brother has been so chaotic but brilliant 😆😭 pic.twitter.com/hc84Fe0miC— LiveScore (@livescore) July 10, 2026 Eftir sigur Spánar á Belgíu, 2-1, í átta liða úrslitum í Los Angeles á föstudaginn beindust myndavélarnar upp í stúku á Keyne. Sá litli virtist kunna vel við athyglina og ullaði á heimsbyggðina eins og hann var búinn að tilkynna Yamal að hann myndi gera. Lamine Yamal’s brother is a whole vibe..Bro doesn’t want football he only wants to be a comedian😂 pic.twitter.com/k0bM9KmKh8— Latif (@abanga_lateef) July 12, 2026 „Ég var hjá sjúkraþjálfara og hann hringdi í mig með síma mömmu minnar og sagði að hann ætlaði að reka tunguna út. Þess vegna hló ég þegar ég sá hann á skjánum,“ sagði Yamal eftir leikinn gegn Belgíu. Þrátt fyrir að vera aðeins þriggja ára er Keyne vanur sviðsljósinu. Yamal fagnaði til dæmis með honum úti á velli eftir að Spánn varð Evrópumeistari 2024. Og sá stutti mætti einnig með bróður sínum á Gullboltaathöfnina í París sama ár. Lamine Yamal og foreldrar hans á rauða dreglinum. Keyne er svo nettur í sparifötunum.getty/Mustafa Yalcin Yamal, sem fagnaði nítján ára afmæli sínu í gær, og félagar hans í spænska liðinu mæta Frakklandi í undanúrslitum HM í kvöld. Þessi lið mættust einnig í undanúrslitum EM fyrir tveimur árum. Yamal skoraði þá glæsilegt mark með skoti fyrir utan vítateig. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Hafþór Júlíus gefst ekki upp þrátt fyrir vonbrigðin Sport „Verið að þreyta okkur þangað til við gefumst upp“ Körfubolti Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Íslenski boltinn „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Íslenski boltinn Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu Fótbolti „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Enski boltinn Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ Fótbolti Bróðir Yamals slær í gegn á HM Fótbolti Fleiri fréttir Sakar lækni landsliðsins um loddaraskap Mbappé klár í slaginn en Spánverjar líklegri til sigurs Bróðir Yamals slær í gegn á HM Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Rice búinn að hrista af sér magakveisuna og getur byrjað gegn Argentínu „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Tekinn við króatíska landsliðinu á ný Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Hilmir fljótur að finna skotskóna í Tékklandi Häcken selur Fanneyju Ingu til Vålerenga Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Lést aðeins nokkrum vikum eftir að hann var rekinn úr hópi HM-dómara Breyttu nafninu á flugvél norska liðsins í „Ro Ro Ro Ro Airlines“ United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Myndavélin hreyfðist ekki og því engin snerting Langar að taka pásu frá landsliðinu Freyr sáttur eftir draumabyrjun: „Finn fyrir gleði og létti“ Villa að stela Manzambi af Newcastle Sjá meira