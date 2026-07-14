Fótbolti

Bróðir Yamals slær í gegn á HM

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Keyne, litli bróðir Lamines Yamal, í stúkunni á leik Spánar og Belgíu í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins.
Keyne, litli bróðir Lamines Yamal, í stúkunni á leik Spánar og Belgíu í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins. getty/David Ramos

Spánverjinn Lamine Yamal er ein af stærstu stjörnum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Litli bróðir hans hefur einnig slegið í gegn á mótinu.

Fjölskylda Yamals hefur fylgt honum eftir á HM og Keyne, þriggja ára bróðir hans, hefur vakið athygli fyrir sérlega krúttleg og fyndin augnablik.

Eftir sigur Spánar á Belgíu, 2-1, í átta liða úrslitum í Los Angeles á föstudaginn beindust myndavélarnar upp í stúku á Keyne.

Sá litli virtist kunna vel við athyglina og ullaði á heimsbyggðina eins og hann var búinn að tilkynna Yamal að hann myndi gera.

„Ég var hjá sjúkraþjálfara og hann hringdi í mig með síma mömmu minnar og sagði að hann ætlaði að reka tunguna út. Þess vegna hló ég þegar ég sá hann á skjánum,“ sagði Yamal eftir leikinn gegn Belgíu.

Þrátt fyrir að vera aðeins þriggja ára er Keyne vanur sviðsljósinu. Yamal fagnaði til dæmis með honum úti á velli eftir að Spánn varð Evrópumeistari 2024. Og sá stutti mætti einnig með bróður sínum á Gullboltaathöfnina í París sama ár.

Lamine Yamal og foreldrar hans á rauða dreglinum. Keyne er svo nettur í sparifötunum.getty/Mustafa Yalcin

Yamal, sem fagnaði nítján ára afmæli sínu í gær, og félagar hans í spænska liðinu mæta Frakklandi í undanúrslitum HM í kvöld.

Þessi lið mættust einnig í undanúrslitum EM fyrir tveimur árum. Yamal skoraði þá glæsilegt mark með skoti fyrir utan vítateig.

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