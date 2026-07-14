Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 14. júlí 2026 13:00 Luka Vuskovic í leik Englands og Króatíu í riðlakeppninni á HM 2026. getty/Matthew Visinsky Enska úrvalsdeildarliðið Brighton hefur keypt króatíska miðvörðinn Luka Vuskovic frá Tottenham. Brighton pungaði út 46 milljónum punda fyrir Vuskovic sem er dýrasti leikmaður í sögu félagsins. Vuskovic gekk í raðir Tottenham frá Hajduk Split í fyrra en var strax lánaður til Hamburg í Þýskalandi. Hann lék þrjátíu leiki í þýsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili og skoraði sex mörk. Vuskovic er ætlað að fylla skarð Jean Paul van Hecke hjá Brighton en hann gekk einmitt í raðir Tottenham. We are delighted to confirm the signing of defender Luka Vuskovic from Tottenham Hotspur! 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 14, 2026 Hinn nítján ára Vuskovic lék með króatíska landsliðinu á HM. Króatar féllu úr leik fyrir Portúgölum, 2-1, í 32-liða úrslitum. Vuskovic er yngsti leikmaður sem hefur spilað fyrir króatíska landsliðið á heimsmeistaramóti. Vuskovic var aðeins sextán ára og tveggja daga gamall þegar hann þreytti frumraun sína með aðalliði Hajduk Split. Hann er yngsti leikmaðurinn sem hefur spilað í króatísku úrvalsdeildinni. Vuskovic var lánaður til Radomiak Radom í Póllandi og Westerlo í Belgíu áður en Tottenham keypti hann frá Hajduk Split. Brighton endaði í 8. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili og vann sér þátttökurétt í Sambandsdeild Evrópu. Enski boltinn Brighton & Hove Albion Tottenham Hotspur Mest lesið Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Hafþór Júlíus gefst ekki upp þrátt fyrir vonbrigðin Sport „Verið að þreyta okkur þangað til við gefumst upp“ Körfubolti Willum vill fara norsku leiðina Sport Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Íslenski boltinn Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu Fótbolti Bróðir Yamals slær í gegn á HM Fótbolti „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Íslenski boltinn „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Enski boltinn Fleiri fréttir Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Kaupa George frá Chelsea Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Sjá meira