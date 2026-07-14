Enski boltinn

Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leik­mann

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Luka Vuskovic í leik Englands og Króatíu í riðlakeppninni á HM 2026.
Luka Vuskovic í leik Englands og Króatíu í riðlakeppninni á HM 2026. getty/Matthew Visinsky

Enska úrvalsdeildarliðið Brighton hefur keypt króatíska miðvörðinn Luka Vuskovic frá Tottenham. Brighton pungaði út 46 milljónum punda fyrir Vuskovic sem er dýrasti leikmaður í sögu félagsins.

Vuskovic gekk í raðir Tottenham frá Hajduk Split í fyrra en var strax lánaður til Hamburg í Þýskalandi. Hann lék þrjátíu leiki í þýsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili og skoraði sex mörk. 

Vuskovic er ætlað að fylla skarð Jean Paul van Hecke hjá Brighton en hann gekk einmitt í raðir Tottenham.

Hinn nítján ára Vuskovic lék með króatíska landsliðinu á HM. Króatar féllu úr leik fyrir Portúgölum, 2-1, í 32-liða úrslitum. Vuskovic er yngsti leikmaður sem hefur spilað fyrir króatíska landsliðið á heimsmeistaramóti.

Vuskovic var aðeins sextán ára og tveggja daga gamall þegar hann þreytti frumraun sína með aðalliði Hajduk Split. Hann er yngsti leikmaðurinn sem hefur spilað í króatísku úrvalsdeildinni.

Vuskovic var lánaður til Radomiak Radom í Póllandi og Westerlo í Belgíu áður en Tottenham keypti hann frá Hajduk Split.

Brighton endaði í 8. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili og vann sér þátttökurétt í Sambandsdeild Evrópu.

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