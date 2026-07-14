„Fólk meiðist og aðrir þurfa að taka við“

Víkingur mætir Györi frá Ungverjalandi í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Í fyrri viðureigninni vann Víkingur eftir að Nikolaj Hansen skoraði í uppbótartíma og endaði leikurinn 1-0.
Nikolaj Hansen, framherji Víkings, segir að það sé góður andi í hópnum fyrir leikinn og hann ætlar að reyna að skora í kvöld líkt og í fyrri leiknum.
„Það er alltaf gaman að skora og sérstaklega í svona stórum leikjum. Það var mikilvægt að vinna heimaleikinn en á sama tíma er það smá svekkjandi að hafa ekki unnið stærra. Ég fékk góð tækifæri til að skora meira í leiknum í síðustu viku en leikurinn í kvöld verður erfiðari.“
Víkingur lenti í áfalli þegar Elías Már Ómarsson sleit krossband í síðasta leik. Elías Már var búinn að eiga frábært tímabil og var í harðri baráttu um að verða markahæsti leikmaður Bestu deildarinnar.
„Það var sorglegt þegar Elías meiddist enda er hann búinn að spila frábærlega fyrir okkur, en svona er fótboltinn. Fólk meiðist og þá þurfa aðrir að taka við, nú er mitt tækifæri til að spila meira og vonandi næ ég að skora fleiri mörk.“
Nikolaj Hansen meiddist í byrjun tímabils og hefur því fengið lítið að spila hingað til. Hann er þó klár í að fylla skarð Elíasar Más og fá að spila meira.
„Ég er alltaf tilbúinn að spila en ég meiddist í byrjun tímabils og gat ekki spilað í tvo og hálfan mánuð. Þetta er því frábær tímasetning fyrir mig til að fá meiri spilatíma.“
Víkingsliðið fór til Ungverjalands síðasta laugardag og hefur dvalið þar síðan. Þar hefur verið sól og gott veður og Víkingarnir eru klárir í að gefa sig alla í leikinn og komast áfram.