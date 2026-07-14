Fótbolti

Rice búinn að hrista af sér magakveisuna og getur byrjað gegn Argentínu

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Declan Rice í baráttu við Patrick Berg í leik Englands og Noregs á laugardaginn var.
Declan Rice í baráttu við Patrick Berg í leik Englands og Noregs á laugardaginn var. getty/Chris Arjoon

Eftir að hafa glímt við veikindi er Declan Rice tilbúinn í slaginn fyrir leik Englands og Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins annað kvöld.

Rice var veikur í aðdraganda leiksins gegn Noregi og varði þremur dögum uppi í rúmi.

Arsenal-maðurinn var tekinn af velli í hálfleik í leiknum gegn Noregi sem fór fram í miklum hita og raka í Miami.

Rice virðist þó allur vera að braggast og tók þátt í æfingu enska liðsins í bækistöðvum þess í Kansas City í gær. Enskir fjölmiðlar greina frá því að ekkert sé því til fyrirstöðu að Rice byrji leikinn gegn Argentínu annað kvöld.

Englendingar æfa aftur í dag áður en þeir halda til Atlanta þar sem leikurinn gegn Argentínumönnum fer fram.

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