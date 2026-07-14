Eftir að hafa glímt við veikindi er Declan Rice tilbúinn í slaginn fyrir leik Englands og Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins annað kvöld.
Rice var veikur í aðdraganda leiksins gegn Noregi og varði þremur dögum uppi í rúmi.
Arsenal-maðurinn var tekinn af velli í hálfleik í leiknum gegn Noregi sem fór fram í miklum hita og raka í Miami.
Rice virðist þó allur vera að braggast og tók þátt í æfingu enska liðsins í bækistöðvum þess í Kansas City í gær. Enskir fjölmiðlar greina frá því að ekkert sé því til fyrirstöðu að Rice byrji leikinn gegn Argentínu annað kvöld.
Englendingar æfa aftur í dag áður en þeir halda til Atlanta þar sem leikurinn gegn Argentínumönnum fer fram.
Spennan er að magnast fyrir undanúrslitaleik Englands og Argentínu á heimsmeistaramótinu í fótbolta og nú vitum við í hvernig búningum liðin spila í þessum risaleik á miðvikudagskvöldið. Argentínumenn vildu og fengu að spila í lukkubúningi sínum.
Á miðvikudagskvöldið mætast England og Argentína í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í knattspyrnu en Pablo Quirno utanríkisráðherra Argentínu stakk niður penna við tilefnið og minnti á að deilunni um Falklandseyjar er hvergi nærri lokið af þeirra hálfu.
Enska landsliðið hefur flogið mest af öllum liðum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Aukin ferðalög fylgja því að halda mótið í þremur löndum.