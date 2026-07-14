Fótbolti

Aukinn við­búnaður vegna sögu Eng­lands og Argentínu

Andri Broddason skrifar
England og Argentína mætast í fyrsta skipti í 24 ár í undanúrslitum heimsmeistaramótsins.
England og Argentína mætast í fyrsta skipti í 24 ár í undanúrslitum heimsmeistaramótsins. Getty/Vísir

Aukinn viðbúnaður verður við leik Argentínu og Englands í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Það hafa verið sögufrægar deilur milli þessara landa innan sem utan vallar.

Sögulega hafa miklar deilur verið milli liðanna. Frægt atvik gerðist í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins árið 1986 þegar Diego Maradona skoraði sitt fræga mark með „hendi guðs“ gegn Englandi.

Einnig hafa miklar deilur verið milli landanna í stríðinu um Falklandseyjarnar. Það er eyjaklasi fyrir sunnan Suður-Ameríku og áttu Argentína og England í deilum um yfirráð eyjanna. Það endaði svo að gerð var innrás í eyjurnar árið 1982 þar sem um 900 hermenn létu lífið en Bretland hefur haft yfirráð yfir eyjunum síðan þá.

Undanúrslitaleikurinn milli liðanna verður spilaður í Atlanta í Bandaríkjunum og eru lögregluyfirvöld borgarinnar meðvituð um þessar deilur. Það verður því aukin gæsla í kringum leikinn og aðra samkömustaði til þess að gæta öryggis allra.

Þrátt fyrir að saga þessara landa sé dramatísk er þetta í fyrsta skipti sem Lionel Messi, fyrirliði Argentínu, mætir enska landsliðinu. Liðin hafa ekki mæst í 24 ár og því óvíst hve mikið sögulegar deilur skipta miklu máli fyrir stuðningsmenn.

Samtök fyrrverandi hermanna Argentínu biðla til stuðningsmanna að aðgreina fótbolta og pólitík. Eftir að hafa unnið Egyptaland í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins sungu stuðningsmenn Argentínu lög um Maradona, Messi og Falklandseyjarnar.

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