Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu Andri Broddason skrifar 14. júlí 2026 10:00 England og Argentína mætast í fyrsta skipti í 24 ár í undanúrslitum heimsmeistaramótsins. Getty/Vísir Aukinn viðbúnaður verður við leik Argentínu og Englands í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Það hafa verið sögufrægar deilur milli þessara landa innan sem utan vallar. Sögulega hafa miklar deilur verið milli liðanna. Frægt atvik gerðist í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins árið 1986 þegar Diego Maradona skoraði sitt fræga mark með „hendi guðs“ gegn Englandi. Einnig hafa miklar deilur verið milli landanna í stríðinu um Falklandseyjarnar. Það er eyjaklasi fyrir sunnan Suður-Ameríku og áttu Argentína og England í deilum um yfirráð eyjanna. Það endaði svo að gerð var innrás í eyjurnar árið 1982 þar sem um 900 hermenn létu lífið en Bretland hefur haft yfirráð yfir eyjunum síðan þá. Undanúrslitaleikurinn milli liðanna verður spilaður í Atlanta í Bandaríkjunum og eru lögregluyfirvöld borgarinnar meðvituð um þessar deilur. Það verður því aukin gæsla í kringum leikinn og aðra samkömustaði til þess að gæta öryggis allra. Þrátt fyrir að saga þessara landa sé dramatísk er þetta í fyrsta skipti sem Lionel Messi, fyrirliði Argentínu, mætir enska landsliðinu. Liðin hafa ekki mæst í 24 ár og því óvíst hve mikið sögulegar deilur skipta miklu máli fyrir stuðningsmenn. Samtök fyrrverandi hermanna Argentínu biðla til stuðningsmanna að aðgreina fótbolta og pólitík. Eftir að hafa unnið Egyptaland í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins sungu stuðningsmenn Argentínu lög um Maradona, Messi og Falklandseyjarnar. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Hafþór Júlíus gefst ekki upp þrátt fyrir vonbrigðin Sport „Verið að þreyta okkur þangað til við gefumst upp“ Körfubolti Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Íslenski boltinn „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Íslenski boltinn „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Enski boltinn Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ Fótbolti Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Fótbolti Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Rice búinn að hrista af sér magakveisuna og getur byrjað gegn Argentínu „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Tekinn við króatíska landsliðinu á ný Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Hilmir fljótur að finna skotskóna í Tékklandi Häcken selur Fanneyju Ingu til Vålerenga Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Lést aðeins nokkrum vikum eftir að hann var rekinn úr hópi HM-dómara Breyttu nafninu á flugvél norska liðsins í „Ro Ro Ro Ro Airlines“ United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Myndavélin hreyfðist ekki og því engin snerting Langar að taka pásu frá landsliðinu Freyr sáttur eftir draumabyrjun: „Finn fyrir gleði og létti“ Villa að stela Manzambi af Newcastle Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Sjá meira