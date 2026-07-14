Innlent

Ekkert ó­eðli­legt að bíða niður­stöðu Lands­réttar

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir málið ekki vera á dagskrá ríkisstjórnarinnar.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir málið ekki vera á dagskrá ríkisstjórnarinnar. Vísir/Ívar Fannar

Dómsmálaráðherra segir engar breytingar sem lúta að netsölu með áfengi vera í skoðun hjá ríkisstjórninni. Ef niðurstaða Landsréttar staðfesti það að netsalan sé ólögleg vænti hún þess að lögreglan bregðist við.

Frá árinu 2020 hefur netverslunum með áfengi fjölgað ört á Íslandi en í dag bjóða um tuttugu fyrirtæki áfengi til sölu til einstaklinga. 

Í apríl féll dómur í Héraðsdómi Reykjaness um að áfengissala eins þessara fyrirtækja, eða Smáríkisins, væri smásala og brot á einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis á Íslandi. Málinu hefur verið áfrýjað til Landsréttar. 

Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrverandi fjármálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins, sagði í fréttum okkar í gær að óskiljanlegt sé að netsala með áfengi vaxi nú þegar dómur sé fallinn um að hún sé ólögleg. Hann kallaði eftir því að starfsemin verði stöðvuð strax og að ríkisstjórnin tali skýrt í málinu.

„Hér er verið að takast á um hvaða mörk gilda, þó að niðurstaðan sé kannski augljós í hugum einhverra. Mér finnst ekki óeðlilegt að bíða eftir því hver niðurstaða Landsréttar verður. Það skiptir miklu máli að það svar liggi fyrir fyrr en seinna og í kjölfarið verði þá hin endanlega niðurstaða orðin ljós,“ segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra.

Ef niðurstaða Landsréttar staðfesti niðurstöðu héraðsdóms sé eðlilegt að brugðist verði við.

„Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi og það á engu máli að skipta hvort hún er orðin stór í sniðum eða lítil. Yrði þetta hin endanlega niðurstaða þá vænti ég þess og býst við því að viðbrögð lögreglu verði í samræmi við niðurstöðu dómstóla.“

Aðspurð um hvort að gera eigi breytingar á lagaumhverfinu segir hún ekkert slíkt hafa verið rætt.

„Þetta mál hefur ekki, eins og fjármálaráðherra hefur bent á, hefur ekki verið sérstaklega til umræðu innan ríkisstjórnar. Þetta er ekki mál sem fjallað er um í stefnuyfirlýsingu sérstaklega. Þannig að það eru engin sérstök merki á lofti um það að þessi lagaumgjörð sé að fara að breytast.“

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