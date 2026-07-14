Ekkert óeðlilegt að bíða niðurstöðu Landsréttar Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 14. júlí 2026 12:30 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir málið ekki vera á dagskrá ríkisstjórnarinnar. Vísir/Ívar Fannar Dómsmálaráðherra segir engar breytingar sem lúta að netsölu með áfengi vera í skoðun hjá ríkisstjórninni. Ef niðurstaða Landsréttar staðfesti það að netsalan sé ólögleg vænti hún þess að lögreglan bregðist við. Frá árinu 2020 hefur netverslunum með áfengi fjölgað ört á Íslandi en í dag bjóða um tuttugu fyrirtæki áfengi til sölu til einstaklinga. Í apríl féll dómur í Héraðsdómi Reykjaness um að áfengissala eins þessara fyrirtækja, eða Smáríkisins, væri smásala og brot á einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis á Íslandi. Málinu hefur verið áfrýjað til Landsréttar. Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrverandi fjármálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins, sagði í fréttum okkar í gær að óskiljanlegt sé að netsala með áfengi vaxi nú þegar dómur sé fallinn um að hún sé ólögleg. Hann kallaði eftir því að starfsemin verði stöðvuð strax og að ríkisstjórnin tali skýrt í málinu. „Hér er verið að takast á um hvaða mörk gilda, þó að niðurstaðan sé kannski augljós í hugum einhverra. Mér finnst ekki óeðlilegt að bíða eftir því hver niðurstaða Landsréttar verður. Það skiptir miklu máli að það svar liggi fyrir fyrr en seinna og í kjölfarið verði þá hin endanlega niðurstaða orðin ljós,“ segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Ef niðurstaða Landsréttar staðfesti niðurstöðu héraðsdóms sé eðlilegt að brugðist verði við. „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi og það á engu máli að skipta hvort hún er orðin stór í sniðum eða lítil. Yrði þetta hin endanlega niðurstaða þá vænti ég þess og býst við því að viðbrögð lögreglu verði í samræmi við niðurstöðu dómstóla.“ Aðspurð um hvort að gera eigi breytingar á lagaumhverfinu segir hún ekkert slíkt hafa verið rætt. „Þetta mál hefur ekki, eins og fjármálaráðherra hefur bent á, hefur ekki verið sérstaklega til umræðu innan ríkisstjórnar. Þetta er ekki mál sem fjallað er um í stefnuyfirlýsingu sérstaklega. Þannig að það eru engin sérstök merki á lofti um það að þessi lagaumgjörð sé að fara að breytast.“ Áfengi Alþingi Netverslun með áfengi Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Sjá meira