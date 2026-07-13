Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi

Óskiljanlegt er að netsala áfengis þenjist út eftir að fallinn er dómur um að hún sé ólögleg. Þetta segir fyrrverandi fjármálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins sem kallar jafnframt eftir því að starfsemin verði stöðvuð strax og að ríkisstjórnin tali skýrt í málinu, sem sé henni til vansa.
Frá árinu 2020 hefur netverslunum með áfengi fjölgað ört á Íslandi en í dag bjóða um tuttugu fyrirtæki áfengi til sölu til einstaklinga. Í apríl féll dómur í Héraðsdómi Reykjaness um að áfengissala eins þessara fyrirtækja, eða Smáríkisins, væri smásala og brot á einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis á Íslandi.
Sigurður Ingi, þingmaður Framsóknarflokksins, sendi árið 2024, þegar hann var fjármálaráðherra, lögfræðilegt álit á lögregluna á höfuðborgarsvæðinu vegna netsölu áfengis. Þar kom fram að yfirbragð starfseminnar benti á margan hátt til þess að hún væri ólögleg.
„Það sem ég skil ekki núna, þegar það er fallinn dómur, er að þessi starfsemi skuli í raun og veru stækka og víkka í stað þess að lögreglan stígi inn í og stoppi hana. Og að ríkisstjórnin, það er bara henni til vansa hvernig hún einhvern veginn talar þannig væntanlega til löggæslunnar og annarra um að þetta skipti ekki máli. Mér finnst það óskiljanlegt.“
Hildur Sunna Pálmadóttir aðstoðarlögreglustjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sagði í fréttum okkar fyrir helgi að til skoðunar væri hvað ætti að gera í ljósi dómsins. Málið væri hins vegar umfangsmikið og varpaði hún fram spurningunni um vilja löggjafans.
„Mér finnst eðlilegt að ríkisstjórnin sé skýr í sínum málflutningi, dómsmálaráðherrann, forsætisráðherrann, fjármálaráðherrann, að þetta fólk sé skýrt í sínum málflutningi. Mér finnst það nokkuð augljóst að einhver skilaboð og stefna einstakra þingmanna Viðreisnar ráði ríkjum í þessari ríkisstjórn hvað þetta mál varðar og það er ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur til vansa.“
Hann kallar eftir því að starfsemi netverslana með áfengi verði stöðvuð strax.
„Við ætlumst til að við búum í ríki þar sem farið er eftir lögunum og lögreglan fylgir því eftir. Hvort sem menn stela trjám eða setja upp hérna vínbúðir út um allt land eða taka upp á því að keyra yfir á rauðu ljósi þá á að stoppa þá. Það er löggæsla til þess. Löggjafinn á hins vegar að setja línurnar. Ef við viljum breyta áfengisútsölunni þá er það löggjafinn, þá er það pólitík. Það þarf að taka stefnumörkun, en ekki bara leyfa frekjukallinum að vaða uppi án þess að hann sé stoppaður.“