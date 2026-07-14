Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Jakob Bjarnar skrifar 14. júlí 2026 11:23 Sandra B. Franks var allt annað en ánægð með gáleysisleg orð Sigmars Vilhjálmssonar um menntun sjúkraliða. vísir/lýður valberg/vilhelm Sigmar Vilhjálmsson, þáttastjórnandi í Bítinu á Bylgjunni, braut odd af oflæti sínu í morgun og bað sjúkraliða afsökunar á gáleysislegum orðum sínum þess efnis að þar færi ófaglærð stétt. „Já, við báðum þá afsökunar í morgun. Móðir mín var ófaglærður sjúkraliði en nú er búið að breyta þessu í þriggja ára framhaldsnám,“ segir Sigmar auðmjúkur við Vísi. „Þetta var því rangt. Þetta er hálfvitleysa.“ Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands, vildi gera alvarlegar athugasemdir við umfjöllun Bítisins sem tók fyrir viðtal við hana á síðum Morgunblaðsins þar sem hún lýsti þungum áhyggjum af stöðu sjúkraliðastéttarinnar og skorti á nýliðun innan þeirra stéttar. Telur Sigmar hafa gert lítið úr menntun sjúkraliða „Það kom mér verulega á óvart hversu mikilli léttúð umfjölluninni var mætt í þættinum. Þar var meðal annars sagt að mamma Simma hefði verið sjúkraliði í 10 til 15 en þá var þetta ófagmenntað fólk, varla fagmenntað, eða þannig, og fólk lærði til verka. Og svo bættist við að sjúkraliðar væru ekki háskólamenntað fólk. Þarna er einfaldlega rangt farið með,“ segir Sandra. Sjúkraliðar eru löggilt heilbrigðisstétt og starfsheitið er lögverndað. Samkvæmt lögum um heilbrigðisstarfsmenn er þeim sem ekki hefur gilt starfsleyfi landlæknis óheimilt að nota löggilt starfsheiti eða starfa sem heilbrigðisstarfsmaður. „Ómenntuð manneskja getur vissulega hafa sinnt mikilvægum umönnunarstörfum á heilbrigðisstofnun, en þá er hún ekki sjúkraliði í faglegum eða lagalegum skilningi þess orðs,“ segir Sandra sem telur umsjónarmenn, einkum Sigmar, hafa gert lítið úr menntun sjúkraliða. Til þess fallið að festa ranghugmyndir í sessi Sigmar, sem hefur verið afleysingarmaður í Bítinu í sumar, virðist þannig hafa einstakt lag á að strjúka fólki öfugt, eins og meðfylgjandi brot sýnir sem Sigmar deildi á Facebook-síðu sinni: Sandra kann vel að meta að athugasemd sinni hafi verið tekið af alvöru; hún vildi ekki gera stórmál úr þessu heldur bregðast við röngum upplýsingum um menntun og starfsheiti sjúkraliða. „Þegar slíkt kemur fram í vinsælum útvarpsþætti getur það auðveldlega fest ranghugmyndir í sessi um stétt sem þegar glímir við miklar áskoranir í nýliðun og sýnileika,“ segir Sandra sem er meira en til í að mæta í Bítið og ræða við þau um starfið og takast á við ranghugmyndir um það. Sigmar segist vera opinn fyrir því. Fjölmiðlar Heilbrigðismál Landspítalinn Eldri borgarar Bítið Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Innlent Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana Innlent Grobba sig af stolnum trjám Innlent Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Erlent Fleiri fréttir Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Sjá meira