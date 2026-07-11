„Frakkar eiga að óttast okkur“ Valur Páll Eiríksson skrifar 11. júlí 2026 16:47 Lamine Yamal þekkir vel að vinna Frakka. Vísir/Getty Lamine Yamal, leikmaður spænska landsliðsins, segir Frakka eiga að óttast þá spænsku fyrir leik liðanna í undanúrslitum á HM karla í fótbolta. Spánn tryggði sæti sitt með sigri á Belgum í gær. Mikel Merino skoraði sigurmark Spánverja annan leikinn í röð en hann kom Spánverjum 2-1 yfir þegar tvær mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma í leik gærkvöldsins. Spánverjar mæta því Frökkum sem unnu 2-0 sigur á Marokkó kvöldinu fyrr. Liðin munu mætast í þriðja sinn á þremur árum en Spánverjar hafa haft betur í bæði fyrri skiptin. Þeir unnu Frakka í undanúrslitum á EM sumarið 2024 og í Þjóðadeildinni í fyrra. „Ef Frakkar ættu að óttast einhvern, þá eru það við,“ sagði hinn 18 ára gamli Yamal við blaðamann eftir sigurinn á Belgum á SoFi-vellinum í Kaliforníu í gær. „Við höfum unnið slegið þá út áður. Við höfum unnið þá tvisvar. Satt best að segja finnst mér þetta tvö bestu lið mótsins. Við sjáum hvað gerist en við mætum óttalausir til leiks.“ Spánn er á leið í undanúrslit í aðeins annað skiptið í sögunni en síðast komust þeir þangað árið 2010 þegar Spánverjar fóru alla leið og unnu mótið. Frakkar leitast hins vegar eftir því að komast í úrslit á HM þriðja mótið í röð. Liðin mætast í undanúrslitum í Arlington í Texas á þriðjudaginn kemur. HM 2026 í fótbolta Spænski boltinn Franski boltinn Mest lesið Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Súrrealískt að spila golf með Trump Fótbolti Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Fótbolti Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Fótbolti Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Fótbolti Tindastóll mætti ekki til leiks Íslenski boltinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Fótbolti Fleiri fréttir „Frakkar eiga að óttast okkur“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Messi ræður sjálfur hvort hann taki vítin Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Ken Bates látinn Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Tindastóll mætti ekki til leiks Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Sjá meira