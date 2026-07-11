Fótbolti

„Frakkar eiga að óttast okkur“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Lamine Yamal þekkir vel að vinna Frakka.
Lamine Yamal þekkir vel að vinna Frakka. Vísir/Getty

Lamine Yamal, leikmaður spænska landsliðsins, segir Frakka eiga að óttast þá spænsku fyrir leik liðanna í undanúrslitum á HM karla í fótbolta. Spánn tryggði sæti sitt með sigri á Belgum í gær.

Mikel Merino skoraði sigurmark Spánverja annan leikinn í röð en hann kom Spánverjum 2-1 yfir þegar tvær mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma í leik gærkvöldsins. Spánverjar mæta því Frökkum sem unnu 2-0 sigur á Marokkó kvöldinu fyrr.

Liðin munu mætast í þriðja sinn á þremur árum en Spánverjar hafa haft betur í bæði fyrri skiptin. Þeir unnu Frakka í undanúrslitum á EM sumarið 2024 og í Þjóðadeildinni í fyrra.

„Ef Frakkar ættu að óttast einhvern, þá eru það við,“ sagði hinn 18 ára gamli Yamal við blaðamann eftir sigurinn á Belgum á SoFi-vellinum í Kaliforníu í gær.

„Við höfum unnið slegið þá út áður. Við höfum unnið þá tvisvar. Satt best að segja finnst mér þetta tvö bestu lið mótsins. Við sjáum hvað gerist en við mætum óttalausir til leiks.“

Spánn er á leið í undanúrslit í aðeins annað skiptið í sögunni en síðast komust þeir þangað árið 2010 þegar Spánverjar fóru alla leið og unnu mótið. Frakkar leitast hins vegar eftir því að komast í úrslit á HM þriðja mótið í röð.

Liðin mætast í undanúrslitum í Arlington í Texas á þriðjudaginn kemur.

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