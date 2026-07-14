Boðað hefur verið til þingkosninga í Ísrael þann 27. október næstkomandi. Þá fá landsmenn í fyrsta sinn tækifæri til þess að leggja dóm á Benjamin Netanyahu og ríkisstjórn hans frá árásum Hamas á byggðir Ísraelsmanna þann 7. október árið 2023.
Skoðanakannanir benda til þess að Netanyahu verði ekki áfram við völd en þess ber að geta að forsætisráðherrann hefur ítrekað komið á óvart þegar útlitið var svart.
Þá á hann mikið undir en hann sætir rannsókn vegna meintrar spillingar og gæti fræðilega endað í fangelsi ef hann tapar í kosningunum.
Netanyahu er sagður munu leggja áherslu á þjóðaröryggi í aðdraganda kosninganna en hann hefur sætt harðri gagnrýni vegna árásanna 7. október.
Helsti keppinautur hans verður Gadi Eisenkot, fyrrverandi yfirmaður í hernum, hvers sonur og tveir frændur féllu í átökum á Gasa. Yashar flokkur Eisenkot mælist nú með forskot á Likud flokk Netanyahu í fyrsta sinn.
Ísraelar ganga til kosninga áður en þingkosningar fara fram í Bandaríkjunum í nóvember. Verulega hefur fjarað undan stuðningi við Netanyahu vestanhafs og samkvæmt skoðanakönnunum má gera ráð fyrir að úrslitin þar verði honum ekki hagfelld.
Þá missti hann dyggan stuðningsmann þegar öldungadeildarþingmaðurinn Lindsey Graham lést á dögunum.