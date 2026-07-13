Langflestir umsækjendur frá Úkraínu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. júlí 2026 14:26 Á síðustu sjö dögum hafa 21 sótt um alþjóðlega vernd. Vísir/Vilhelm Langflestar umsóknir um alþjóðlega vernd það sem af er ári eru frá Úkraínu líkt og undanfarin ár. Tæplega sjö hundruð hafa sótt um. 675 sóttu um alþjóðlega vernd fyrstu sex mánuði ársins samkvæmt tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu. 74 prósent umsókna komu frá Úkraínu, ellefu prósent frá Venesúela og sex prósent frá Palestínu. Þá hafa 35 sótt um vernd síðustu fjórtán daga. Fjöldi umsækjenda er í takt við fyrstu sex mánuði síðasta árs þegar umsækjendur voru 605 en umsóknunum hefur samt sem áður fækkað töluvert síðustu misseri. Tekið er fram að 1122 sóttu um alþjóðlega vernd fyrstu sex mánuði ársins 2024. „Á afstöðnu þingi voru fjögur frumvörp tengd útlendingamálum samþykkt á Alþingi. Má þar nefna lög um afturköllun verndar og lög um brottfararstöð. Þá voru gerðar breytingar sem styrkja landamærin með Schengen-samstarfinu og reglur um dvalarleyfi hertar,“ segir í tilkynningunni. Til stendur að leggja fram fleiri mál tengd málaflokknum á komandi þingi, líkt og frumvarp um heildarendurskoðun á reglum útlendingalaga um dvalarleyfi. „Breytingarnar færa íslenska löggjöf nær því regluverki sem þekkist á Norðurlöndum.“ Innflytjendamál Mest lesið Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Innlent „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Innlent Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Fleiri fréttir Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Sjá meira