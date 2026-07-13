Innlent

Lang­flestir um­sækj­endur frá Úkraínu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Á síðustu sjö dögum hafa 21 sótt um alþjóðlega vernd.
Á síðustu sjö dögum hafa 21 sótt um alþjóðlega vernd. Vísir/Vilhelm

Langflestar umsóknir um alþjóðlega vernd það sem af er ári eru frá Úkraínu líkt og undanfarin ár. Tæplega sjö hundruð hafa sótt um.

675 sóttu um alþjóðlega vernd fyrstu sex mánuði ársins samkvæmt tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu. 74 prósent umsókna komu frá Úkraínu, ellefu prósent frá Venesúela og sex prósent frá Palestínu.

Þá hafa 35 sótt um vernd síðustu fjórtán daga.

Fjöldi umsækjenda er í takt við fyrstu sex mánuði síðasta árs þegar umsækjendur voru 605 en umsóknunum hefur samt sem áður fækkað töluvert síðustu misseri. Tekið er fram að 1122 sóttu um alþjóðlega vernd fyrstu sex mánuði ársins 2024.

„Á afstöðnu þingi voru fjögur frumvörp tengd útlendingamálum samþykkt á Alþingi. Má þar nefna lög um afturköllun verndar og lög um brottfararstöð. Þá voru gerðar breytingar sem styrkja landamærin með Schengen-samstarfinu og reglur um dvalarleyfi hertar,“ segir í tilkynningunni.

Til stendur að leggja fram fleiri mál tengd málaflokknum á komandi þingi, líkt og frumvarp um heildarendurskoðun á reglum útlendingalaga um dvalarleyfi. 

„Breytingarnar færa íslenska löggjöf nær því regluverki sem þekkist á Norðurlöndum.“

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