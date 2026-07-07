Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum

Leikmenn Belgíu sögðust eftir sigurinn gegn Bandaríkjunum í nótt hafa viljað svara ranglæti FIFA úti á vellinum. Þeir dönsuðu líka að hætti Donalds Trump Bandaríkjaforseta, eftir pólitísk afskipti hans vegna leikbanns Folarin Balogun, framherja Bandaríkjanna.
Aganefnd FIFA gerði leikbann Baloguns skilorðsbundið á sunnudaginn og hann gat því spilað í nótt þrátt fyrir rauða spjaldið sem hann hafði fengið gegn Bosníu í síðasta leik. Þetta gerði nefndin eftir að Trump hafði haft samband við Gianni Infantino, forseta FIFA, og hreykti Trump sér í gær af sínum þætti í málinu.
Balogun krækti í aukaspyrnu í leiknum, og úr henni kom eina eina mark Bandaríkjanna, en það voru Belgar sem fögnuðu sigri, 4-1, og töldu þar með réttlætið hafa sigrað að lokum. Þeir mæta Spáni í 8-liða úrslitum á föstudaginn.
„Það er margt búið að ganga á utan vallar síðustu tvo daga,“ sagði Nicolas Raskin, miðjumaður Belgíu, við BBC eftir leik.
„Okkur í hópnum fannst um óréttlæti að ræða og við vorum staðráðnir í að svara því á vellinum,“ sagði Raskin.
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Fyrirliðinn Youri Tielemans tók undir þetta og sagði:
„Við sögðum við sjálfa okkur að við myndum svara þessu á vellinum. Það er það sem við gerðum.“
Þegar Romelu Lukaku innsiglaði svo sigurinn með marki í uppbótartíma þá benti hann upp í stúku, mögulega í átt að Infantino, og setti fingur upp að eyranu líkt og til að spyrja hvað menn ætluðu núna að gera.
Lukaku og félagar stigu svo dans í anda Trump-dansins sem margir þekkja frá því í síðustu forsetakosningum, til að hæðast að afskiptum forsetans.
Belgium does Donald Trump dance goal celebration during embarrassing USA World Cup rout https://t.co/7nq6Ltfpek pic.twitter.com/AuWfVsKIiu— New York Post (@nypost) July 7, 2026
Belgium does Donald Trump dance goal celebration during embarrassing USA World Cup rout https://t.co/7nq6Ltfpek pic.twitter.com/AuWfVsKIiu
„Reynið að snúa þessu við,“ var jafnframt skrifað í kaldhæðnistón á Instagram-síðu belgíska liðsins eftir sigurinn.
Rudi Garcia, þjálfari Belgíu, sagði á blaðamannafundi eftir leik að Balogun hefði komið að máli við sig eftir leik.
„Ég kunni að meta það. Þetta er ekki honum að kenna og það er það sem ég sagði við hann,“ sagði Garcia sem vildi ekki meina að málið hefði truflað sitt lið.
„Burtséð frá byrjunarliði Bandaríkjanna þá skiptir bara máli fyrir okkur hvernig við leggjum leikinn upp. Hópurinn er mjög þroskaður. Ég sagði þeim að það sem mestu máli skipti væri hvað við gerðum,“ sagði Garcia.