Haaland eldri hraunar yfir dómarana Valur Páll Eiríksson skrifar 12. júlí 2026 13:45 Alf Inge Haaland var áberandi á leikjum Noregs á mótinu og ítrekað sýndur í sjónvarpsútsendingum. James Gill - Danehouse/Getty Images Alf-Inge Haaland, faðir norsku stórstjörnunnar Erling Braut Haaland, lét dómarann Clement Turpin og samstarfsfélaga hans í 2-1 tapi Noregs fyrir Englandi á HM í gær heyra það á samfélagsmiðlum eftir leik. Jude Bellingham var hetja enskra í leik gærkvöldsins en hann skoraði bæði mörk Englands í leiknum. Í aðdraganda fyrra marks hans virtist boltinn hæfa vír sem tengdur er við myndavél yfir vellinum. Reglubókin segir til að ef bolti hæfi slíkan vír eigi að stöðva leik og framkvæma dómarakast. Slíkt var ekki gert í aðdraganda marksins og það stóð. Norskir fótboltasérfræðingar, sem og þjálfarinn Stale Solbakken, voru allt annað en sáttir við þá niðurstöðu. Allir virðast sjá boltinn hæfa vírinn en FIFA sendi frá sér yfirlýsingu þar sem segir að skynjarar og örflaga í boltanum greini ekki snertingu. Einnig voru Norðmenn ósáttir við að mark Torbjörns Heggem hafi ekki fengið að standa en bakhrinding var dæmd á Erling Haaland í aðdraganda þess marks, snemma í síðari hálfleik. Well done Bellingham and referee.— Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 11, 2026 Fabrizio Romano birti færslu á X þar sem Jude Bellingham er hrósað fyrir sína frammistöðu. Haaland svaraði þeirri færslu með kaldhæðnistón: „Vel gert Bellingham og dómararnir.“ Blaðamaðurinn Henry Winter birti þá færslu þar sem segir að Bellingham hafi tekið málin í sínar hendur og klárað dæmið. Við þá færslu svaraði Haaland: Really? Saved bye the referee. Hope you win the WC now. But feel we got robbed today. https://t.co/Lplf9uyOzM— Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2026 „Í alvöru? Dómarinn bjargaði ykkur. Ég vona að það vinnið HM núna. En mér finnst við hafa verið rændir í dag.“ England mætir Argentínu í undanúrslitum mótsins á miðvikudaginn kemur en í hinni viðureigninni mætast Frakkland og Spánn, degi fyrr, á þriðjudagskvöld. HM 2026 í fótbolta Noregur Norski boltinn FIFA Mest lesið Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa Fótbolti FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Fótbolti Dregur Aþenu úr keppni og sakar borgina um valdníðslu Körfubolti Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Fótbolti Hissa á útspili Haalands Fótbolti McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Maður dagsins á HM: Öldungar á rassinum og nærbuxur Kim Kardashian Fótbolti Haaland eldri hraunar yfir dómarana Fótbolti Metið kolféll í Laugavegshlaupinu Sport Hansen leikur í mynd um einelti eftir að hafa sjálfur þurft að þola það Handbolti Fleiri fréttir Sýður á Svisslendingum Haaland eldri hraunar yfir dómarana Argentínsk goðsögn fallin frá FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Maður dagsins á HM: Öldungar á rassinum og nærbuxur Kim Kardashian Sveindís og stöllur unnu toppliðið Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Bellingham sendi sára Norðmenn heim Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Héldu flugi eftir sigurinn á Íslandi og drottna yfir EM U19 Hissa á útspili Haalands „Frakkar eiga að óttast okkur“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Messi ræður sjálfur hvort hann taki vítin Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Ken Bates látinn Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Tindastóll mætti ekki til leiks Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Sjá meira