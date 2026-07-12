Fótbolti

Haaland eldri hraunar yfir dómarana

Valur Páll Eiríksson skrifar
Alf Inge Haaland var áberandi á leikjum Noregs á mótinu og ítrekað sýndur í sjónvarpsútsendingum.
Alf Inge Haaland var áberandi á leikjum Noregs á mótinu og ítrekað sýndur í sjónvarpsútsendingum. James Gill - Danehouse/Getty Images

Alf-Inge Haaland, faðir norsku stórstjörnunnar Erling Braut Haaland, lét dómarann Clement Turpin og samstarfsfélaga hans í 2-1 tapi Noregs fyrir Englandi á HM í gær heyra það á samfélagsmiðlum eftir leik.

Jude Bellingham var hetja enskra í leik gærkvöldsins en hann skoraði bæði mörk Englands í leiknum.

Í aðdraganda fyrra marks hans virtist boltinn hæfa vír sem tengdur er við myndavél yfir vellinum.

Reglubókin segir til að ef bolti hæfi slíkan vír eigi að stöðva leik og framkvæma dómarakast. Slíkt var ekki gert í aðdraganda marksins og það stóð. Norskir fótboltasérfræðingar, sem og þjálfarinn Stale Solbakken, voru allt annað en sáttir við þá niðurstöðu.

Allir virðast sjá boltinn hæfa vírinn en FIFA sendi frá sér yfirlýsingu þar sem segir að skynjarar og örflaga í boltanum greini ekki snertingu.

Einnig voru Norðmenn ósáttir við að mark Torbjörns Heggem hafi ekki fengið að standa en bakhrinding var dæmd á Erling Haaland í aðdraganda þess marks, snemma í síðari hálfleik.

Fabrizio Romano birti færslu á X þar sem Jude Bellingham er hrósað fyrir sína frammistöðu. Haaland svaraði þeirri færslu með kaldhæðnistón: „Vel gert Bellingham og dómararnir.“

Blaðamaðurinn Henry Winter birti þá færslu þar sem segir að Bellingham hafi tekið málin í sínar hendur og klárað dæmið. Við þá færslu svaraði Haaland:

„Í alvöru? Dómarinn bjargaði ykkur. Ég vona að það vinnið HM núna. En mér finnst við hafa verið rændir í dag.“

England mætir Argentínu í undanúrslitum mótsins á miðvikudaginn kemur en í hinni viðureigninni mætast Frakkland og Spánn, degi fyrr, á þriðjudagskvöld.

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