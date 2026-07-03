Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata

Myndbandsdómgæslan réði úrslitum í æsispennandi leik Portúgals og Króatíu í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í nótt. Portúgal vann 2-1 en Króatar grétu afskipti Varsjárinnar í blálokin.
Leiknum lauk á umdeildan hátt þegar Króatar töldu sig hafa jafnað metin í 2-2 á síðustu andartökunum, en Mario Pasalic var dæmdur rangstæður eftir að myndbandsdómgæsla dæmdi markið af. Aðdáendur Króatíu köstuðu flöskum inn á völlinn og flautuðu til að mótmæla.
La reacción de Modrić tras la decisión con el VAR, donde se muestra que Matanovic sí tocó la pelota, por tanto la anotación de Pasalic fue anulada por fuera de juego. pic.twitter.com/ftiyDdMGcf— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 3, 2026
La reacción de Modrić tras la decisión con el VAR, donde se muestra que Matanovic sí tocó la pelota, por tanto la anotación de Pasalic fue anulada por fuera de juego. pic.twitter.com/ftiyDdMGcf
FIFA sagði síðar að skynjari í boltanum hefði numið að Igor Matanovic, leikmaður Króatíu, hefði snert boltann örlítið áður en hann barst til Pasalic sem var í rangstæðri stöðu.
„Dómarinn sagði að hann hefði ekki séð okkar mann snerta boltann,“ sagði Petar Sucic, miðjumaður Króatíu.
„Hann sagði að það væri skynjari í boltanum og hann hefði tekið ákvörðun út frá því. En ég veit ekki hvað þetta er. Það er virkilega erfitt að útskýra þetta, en við búumst við því að einhver útskýri þetta fyrir okkur því ef það sem ég sá er rétt, þá snerti Matanovic ekki boltann,“ sagði Sucic.
„Þannig að fyrir mér er þetta löglegt mark, en ég veit það ekki. Ég segi að við þurfum að skoða þetta betur og nokkrum sinnum í viðbót. Ég veit það ekki. Í dag var þetta svona. Heppnin var þeirra megin,“ sagði Sucic.
Roberto Martinez, þjálfari Portúgals, sagði hins vegar að ekki væri hægt að véfengja ákvörðunina.
„Skilaboðin eru mjög skýr: Boltarnir eru núna með örflögu og það er mjög skýrt – þess vegna greip VAR inn í. Það er ekkert huglægt mat – örflaga boltans sýnir það. Þetta var ekki röng ákvörðun, ekki óheppilegur dómur,“ sagði Martinez.
„Í dag var þetta skýrt og tæknin hjálpaði. Hún sýndi okkur það. Í dag vorum við heppnir,“ sagði Martinez.
Þetta var tíunda markið sem VAR hefur dæmt af hingað til á heimsmeistaramótinu 2026.
Croatia thought they had an equaliser, deep into additional time against Portugal, when Josko Gvardiol bundled a finish home from close range. The goal was initially allowed to stand, but replays showed that Mario Pasalic, who passed to Gvardiol, was offside.Simple as that? Not… pic.twitter.com/eCaIkZegCg— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 3, 2026
Croatia thought they had an equaliser, deep into additional time against Portugal, when Josko Gvardiol bundled a finish home from close range. The goal was initially allowed to stand, but replays showed that Mario Pasalic, who passed to Gvardiol, was offside.Simple as that? Not… pic.twitter.com/eCaIkZegCg