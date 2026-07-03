Fótbolti

Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Luka Modric lék sinn síðasta HM-leik á ferlinum og var að sjálfsögðu svekktur og sár í leikslok.
Luka Modric lék sinn síðasta HM-leik á ferlinum og var að sjálfsögðu svekktur og sár í leikslok. Getty/Patrick Smith

Myndbandsdómgæslan réði úrslitum í æsispennandi leik Portúgals og Króatíu í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í nótt. Portúgal vann 2-1 en Króatar grétu afskipti Varsjárinnar í blálokin.

Leiknum lauk á umdeildan hátt þegar Króatar töldu sig hafa jafnað metin í 2-2 á síðustu andartökunum, en Mario Pasalic var dæmdur rangstæður eftir að myndbandsdómgæsla dæmdi markið af. Aðdáendur Króatíu köstuðu flöskum inn á völlinn og flautuðu til að mótmæla.

FIFA sagði síðar að skynjari í boltanum hefði numið að Igor Matanovic, leikmaður Króatíu, hefði snert boltann örlítið áður en hann barst til Pasalic sem var í rangstæðri stöðu.

„Dómarinn sagði að hann hefði ekki séð okkar mann snerta boltann,“ sagði Petar Sucic, miðjumaður Króatíu.

„Hann sagði að það væri skynjari í boltanum og hann hefði tekið ákvörðun út frá því. En ég veit ekki hvað þetta er. Það er virkilega erfitt að útskýra þetta, en við búumst við því að einhver útskýri þetta fyrir okkur því ef það sem ég sá er rétt, þá snerti Matanovic ekki boltann,“ sagði Sucic.

„Þannig að fyrir mér er þetta löglegt mark, en ég veit það ekki. Ég segi að við þurfum að skoða þetta betur og nokkrum sinnum í viðbót. Ég veit það ekki. Í dag var þetta svona. Heppnin var þeirra megin,“ sagði Sucic.

Roberto Martinez, þjálfari Portúgals, sagði hins vegar að ekki væri hægt að véfengja ákvörðunina.

„Skilaboðin eru mjög skýr: Boltarnir eru núna með örflögu og það er mjög skýrt – þess vegna greip VAR inn í. Það er ekkert huglægt mat – örflaga boltans sýnir það. Þetta var ekki röng ákvörðun, ekki óheppilegur dómur,“ sagði Martinez.

„Í dag var þetta skýrt og tæknin hjálpaði. Hún sýndi okkur það. Í dag vorum við heppnir,“ sagði Martinez.

Þetta var tíunda markið sem VAR hefur dæmt af hingað til á heimsmeistaramótinu 2026.

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