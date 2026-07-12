Ekki er hallað á neinn þegar fullyrt er að Jude Bellingham sé hetja gærdagsins á HM karla í fótbolta. Tvö mörk hans skutu Englendingum áfram í undanúrslit í fjórða sinn.
Bellingham skoraði mörkin tvö sem skildu á milli Englands og Noregs í 2-1 sigri Englendinga eftir framlengdan leik. Miklar kröfur voru gerðar til hans fyrir mót, enda meðal skærari stjarna liðsins.
Hann hafði ekki átt bestu leiktíð sína með Real Madrid á Spáni en liðið allt olli töluverðum vonbrigðum. Eftir mörk hans í gær er hann hins vegar orðinn markahæsti leikmaður liðsins, ásamt Harry Kane, með sex talsins á mótinu.
Bellingham er aðeins 23 ára gamall en hefur engu að síður spilað yfir 300 leiki á atvinnumannaferli sem hófst með Birmingham í ensku B-deildinni árið 2019. Hann var orðinn lykilmaður liðsins strax þá, 16 ára gamall, og ári síðar, 17 ára gamall var hann burðarás á miðju þýska stórliðsins Borussia Dortmund.
Lukas Jutkiewicz, þáverandi leikmaður Birmingham, rifjar upp þegar 14 ára gamall Bellingham mætti á æfingar aðalliðs félagsins í skólabúningi:
„Við erum í skotæfingum og þessi strákur er að spila með aðalliðinu. Hann tekur skotfintu, setur reynslumikla atvinnumenn í rassgatið, sker boltann til baka og rúllar svo boltanum í hitt hornið. Ég hugsaði með mér – og ég veit að ég var ekki sá eini – 'Hver er þetta eiginlega?'“
Bellingham hefur skotist hratt upp á stjörnuhimininn og er í dag á meðal þekktari andlita fótboltans. Því fylgja tækifæri og skyldur utan vallar og hefur hann starfað töluvert sem módel.
Hann er með samning við tískufyrirtækið Louis Vuitton, íþróttadrykkjaframleiðandann Lucozade, er með eigin línu hjá Adidas, JB Adidas, hans eigið smáforrit í síma og árið 2024 sat hann fyrir í nærbuxum fyrir Skims, vörumerki Kim Kardashian.
Næst á dagskrá hjá Bellingham er Falklandseyjaslagur. Argentína hökti áfram í gegnum útsláttarkeppnina og vann 3-1 sigur á 10 Svisslendingum eftir framlengdan leik í nótt.
England og Argentína eigast við í undanúrslitum á miðvikudaginn kemur en degi fyrr mætast Frakkland og Spánn.