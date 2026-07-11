Fótbolti

Með Haaland á toppi vinsældalistans

Valur Páll Eiríksson skrifar
Erik Sandberg hefur verið öflugur í vörn ÍA undanfarin ár. Hann fylgist spenntur með HM líkt og aðrir Norðmenn.
Erik Sandberg hefur verið öflugur í vörn ÍA undanfarin ár. Hann fylgist spenntur með HM líkt og aðrir Norðmenn. Vísir/Ívar Fannar

Fyrrverandi liðsfélagi Erling Haaland skemmtir sér vel yfir heimsmeistaramótinu í fótbolta þessa dagana. Lag sem þeir félagar gáfu út sem unglingar er á toppi allra vinsældalista hjá HM óðri norski þjóð.

Það má með sanni segja að HM fár gangi yfir Noreg þessa dagana. Það fer ekki framhjá Erik Sandberg, leikmanni ÍA, sem lék með Haaland í yngri landsliðum. Enda er það ekki á hverjum degi sem Noregur slær Brasilíu út á stórmóti.

„Það er galið að fylgjast með þessu. Það er eins og það sé eitt stórt partý í Noregi. Enginn skilur hvað er í gangi. Allir eru hamingjusamir. Að vinna Brasilíu með þessum hætti er „aldrei vekja mig“ augnablik fyrir Noreg. Alveg klárt,“

Vinsælastir í Noregi

Þeir Erik og Erling Haaland gerðu lag ásamt Erik Botheim, leikmanni Malmö, í yngri landsliðsverkefni fyrir áratug. Heimsfrægi plötusnúðurinn Kygo gerði í vikunni endurblöndu (e. remix) af laginu.

Það lag er í dag á toppi allra vinsældalista í Noregi.

„Ég veit ekki hvað skal segja. Ég trúi þessu ekki. Enginn okkar bjóst við þessu þegar við sömdum þetta lag í gríni fyrir 10 árum síðan. Við vorum orðnir efstir í Noregi strax í gær og þriðju í Svíþjóð,“

„Við vorum allir miklir aðdáendur Kygo, að hann, heimsfrægur plötusnúður endurblandi lagið okkar. Enginn okkar sá það fyrir,“ segir Sandberg léttur.

Þurfa að sækja innblásturs til Íslands 2016

Noregur mætir Englandi í 8-liða úrslitum á HM í kvöld. En hvernig metur Erik möguleika Noregs í þeim leik?

„Augljóslega er England sigurstranglegra liðið. En ég held að við eigum góða möguleika. Það er kominn skriðþungi með okkur og við förum pressulausir inn í leikinn. Við vitum að við erum góðir og eigum möguleika, svo allt getur gerst“ segir Sandberg og bætir við:

„Við þurfum að sækja innblástur til norrænna bræðra okkar á Íslandi sem unnu England fyrir tíu árum. Ef við lærum af ykkur gætum við náð þessu yfir línuna. Það væri stórt!“

Fréttina má sjá í spilaranum að ofan.

Noregur HM 2026 í fótbolta

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