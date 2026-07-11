Með Haaland á toppi vinsældalistans Valur Páll Eiríksson skrifar 11. júlí 2026 11:30 Erik Sandberg hefur verið öflugur í vörn ÍA undanfarin ár. Hann fylgist spenntur með HM líkt og aðrir Norðmenn. Vísir/Ívar Fannar Fyrrverandi liðsfélagi Erling Haaland skemmtir sér vel yfir heimsmeistaramótinu í fótbolta þessa dagana. Lag sem þeir félagar gáfu út sem unglingar er á toppi allra vinsældalista hjá HM óðri norski þjóð. Það má með sanni segja að HM fár gangi yfir Noreg þessa dagana. Það fer ekki framhjá Erik Sandberg, leikmanni ÍA, sem lék með Haaland í yngri landsliðum. Enda er það ekki á hverjum degi sem Noregur slær Brasilíu út á stórmóti. „Það er galið að fylgjast með þessu. Það er eins og það sé eitt stórt partý í Noregi. Enginn skilur hvað er í gangi. Allir eru hamingjusamir. Að vinna Brasilíu með þessum hætti er „aldrei vekja mig“ augnablik fyrir Noreg. Alveg klárt,“ Vinsælastir í Noregi Þeir Erik og Erling Haaland gerðu lag ásamt Erik Botheim, leikmanni Malmö, í yngri landsliðsverkefni fyrir áratug. Heimsfrægi plötusnúðurinn Kygo gerði í vikunni endurblöndu (e. remix) af laginu. Það lag er í dag á toppi allra vinsældalista í Noregi. „Ég veit ekki hvað skal segja. Ég trúi þessu ekki. Enginn okkar bjóst við þessu þegar við sömdum þetta lag í gríni fyrir 10 árum síðan. Við vorum orðnir efstir í Noregi strax í gær og þriðju í Svíþjóð,“ „Við vorum allir miklir aðdáendur Kygo, að hann, heimsfrægur plötusnúður endurblandi lagið okkar. Enginn okkar sá það fyrir,“ segir Sandberg léttur. Þurfa að sækja innblásturs til Íslands 2016 Noregur mætir Englandi í 8-liða úrslitum á HM í kvöld. En hvernig metur Erik möguleika Noregs í þeim leik? „Augljóslega er England sigurstranglegra liðið. En ég held að við eigum góða möguleika. Það er kominn skriðþungi með okkur og við förum pressulausir inn í leikinn. Við vitum að við erum góðir og eigum möguleika, svo allt getur gerst“ segir Sandberg og bætir við: „Við þurfum að sækja innblástur til norrænna bræðra okkar á Íslandi sem unnu England fyrir tíu árum. Ef við lærum af ykkur gætum við náð þessu yfir línuna. Það væri stórt!“ Fréttina má sjá í spilaranum að ofan. Noregur HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Norski framherjinn Erling Braut Haaland gefur sínu liði ekki mikla möguleika á því að vinna heimsmeistaramótið og sagði alla pressuna vera á enska landsliðinu fyrir átta liða úrslitin á laugardag. 9. júlí 2026 23:02 Veikindi herja á norska liðið Ståle Solbakken, þjálfari norska fótboltalandsliðsins, segir að nokkrir leikmenn þess glími við veikindi. Noregur mætir Englandi í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins á laugardaginn. 8. júlí 2026 08:32 Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Erling Haaland hefur vakið mikla athygli í kringum yfirstandandi heimsmeistaramót. Ekki síður utan vallar en innan hans. Í vikunni sýndi hann uppstoppuð nagdýr sem hann hefur komið upp á hótelherbergi sínu. 9. júlí 2026 11:30 Haaland orðinn stærri en Manchester City Það er oft talað um að einn leikmaður liðs sé aldrei stærri en liðið sem hann spilar með en stærsta stjarna Manchester City er bókstaflega orðin stærri en enska úrvalsdeildarfélagið sitt. 8. júlí 2026 23:15 Norska landsliðið flúði hótelið sitt Norðmenn ákváðu að flytja af hótelinu sem þeim hafði verið úthlutað fyrir komandi leik sinn á heimsmeistaramótinu í Miami. 8. júlí 2026 19:24 Mest lesið Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Fótbolti „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Fótbolti Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Fótbolti Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Fótbolti Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Fótbolti Með Haaland á toppi vinsældalistans Fótbolti Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Fótbolti Fleiri fréttir Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Sjá meira