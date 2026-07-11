Gagnrýna könnun sem sýni fram á stuðning við dánaraðstoð Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. júlí 2026 15:32 Helga Rósa og Steinunn Þórðardóttir Formenn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Læknafélags Íslands gefa lítið fyrir könnun sem heilbrigðisráðuneytið lét framkvæma. Niðurstöðurnar sýna að heilbrigðisstarfsfólk styður almennt dánaraðstoð en segja formennirnir að túlka verði þær af varfærni. „Nýlega hefur ítrekað verið vísað til könnunar sem framkvæmd var árið 2023 og dregin sú ályktun að meirihluti lækna og hjúkrunarfræðinga styðji lögleiðingu dánaraðstoðar. Sú ályktun á sér ekki traustan grundvöll,“ skrifa Helga Rósa Másdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, og Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, í nýrri skoðanagrein á Vísi. Vísa þær í könnun sem Alþingi gerði heilbrigðisráðuneytinu að framkvæma árið 2023 um viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til dánaraðstoðar. Í niðurstöðunum kemur fram að 86 prósent hjúkrunarfræðinga og 56 prósent lækna væru hlynnt dánaraðstoð. Helga Rósa og Steinunn taka fram að niðurstöður könnunarinnar byggi einungis á svörum þriggja prósenta starfandi hjúkrunarfræðinga og átta prósenta starfandi lækna. Fjögur hundruð hjúkrunarfræðingum og fjögur hundruð læknum var boðið að taka þátt en einungis 133 læknar svöruðu að þeir væru hlynntir dánaraðstoð og um 99 hjúkrunarfræðingar. „Þrátt fyrir að niðurstöður sem þessar beri að túlka af varfærni vegna lítils úrtaks, lágs svarhlutfalls og framangreindrar hættu á skekkju í svörun hefur opinberlega verið farið með þessar niðurstöður eins og staðfestingu þess að meirihluti íslenskra lækna og hjúkrunarfræðinga sé fylgjandi dánaraðstoð.“ Eigi ekki að vera eðlilegur valkostur Þetta er ekki í fyrsta skipti sem formennirnir fjalla um dánaraðstoð. „Það sem félagsfólk beggja félaga hefur endurtekið bent á er að réttur fárra má ekki leiða til þess að þrýstingur skapist á þá sem standa veikastir. Enginn ætti að þurfa að upplifa dánaraðstoð sem eðlilegan valkost vegna þess að samfélagið hefur ekki tryggt honum nægilega heilbrigðisþjónustu, líknarmeðferð eða félagslegan stuðning,“ segja Helga Rósa og Steinunn. Hins vegar eigi verkefni heilbrigðisstarfsfólks að vera að tryggja fólki bestu mögulegu meðferð, umönnun og lífsgæði til hinstu stundar. „Í þeirri faglegu umræðu sem átt hefur sér stað innan beggja félaga hefur ítrekað verið bent á að áður en svo afdrifaríkar breytingar eru teknar til skoðunar verði að tryggja sterkt heilbrigðiskerfi, jafnt aðgengi að öflugri líknar- og lífslokameðferð, skýr samtöl um meðferðarmarkmið og stefnumótun sem byggir á gagnreyndri þekkingu.“ Einnig hafi verið lögð áhersla á að læra af reynslu ríkja á við Holland og Lúxemborg, sem hafi þegar samþykkt dánaraðstoð. Þar hafi þróunin oft og tíðum verið önnur en upphafleg markmið lagasetningar gerðu ráð fyrir. Áhrif slíkrar lagasetningar á heilbrigðisþjónustuna valdi áhyggjum. Dánaraðstoð Heilbrigðismál Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Fleiri fréttir Gagnrýna könnun sem sýni fram á stuðning við dánaraðstoð Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Sjá meira