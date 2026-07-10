Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Jón Þór Stefánsson skrifar 10. júlí 2026 22:29 Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Héraðsdómur Suðurlands dæmdi í gær konu í skilorðsbundið fangelsi fyrir að aka, illa sofin, á annan bíl sem kom úr gagnstæðri átt. Atvikið sem málið varðar átti sér stað í desember 2024 þegar konan ók vestur Suðurlandsveg í Rangárþingi eystra. Í ákæru segir að hún hafi verið óhæf til að stjórna bílnum örugglega, vegna svefnleysis. Hún hafi ekki staðsett bíl sinn eins langt til hægri og unnt var, og ekki gætt að því að nægt bil væri milli hennar bíls og umferðar úr gangstæðri átt. Hún hafi ekið yfir á rangan vegarhelging og endað framan á öðrum bíl sem var ekið úr gagnstæðri átt. Fyrir vikið hlaut ökumaður hins bílsins brot á lærlegg, efri enda ölnar, hálsliðum, lendarlið ogviðbeini. Jafnframt hlaut hann áverka á heila og lifur, innanbastblæðingu og loftbrjóst. Þá hlaut farþegi í bíl hans brot á viðbeini, bringubeini, lendhrygg, brjósthrygg ogrifjum, sem og loftbrjóst, og áverka á innri líffærum; lifur, ristil og smágirni og mar á kviðvegg. Konan sótti ekki þing í Héraðsdómi Suðurlands. Þótti háttsemin sem henni var gefið að sök sönnuð. Hún var dæmd í sextíu daga skilorðsbundið fangelsi, og gert að greiða báðum þeim sem voru í hinum bílnum tvær milljónir króna, hvoru um sig. Þá er henni einnig gert að greiða 2,7 milljónir króna í sakarkostnað. Samgönguslys Umferðaröryggi Dómsmál Rangárþing eystra Mest lesið Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Innlent Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent Eldur í Bryggjuhverfi Innlent Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Innlent Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Innlent Fleiri fréttir Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ Sjá meira