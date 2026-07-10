Innlent

Var illa sofin og endaði á bíl úr gagn­stæðri átt

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni.
Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Héraðsdómur Suðurlands dæmdi í gær konu í skilorðsbundið fangelsi fyrir að aka, illa sofin, á annan bíl sem kom úr gagnstæðri átt.

Atvikið sem málið varðar átti sér stað í desember 2024 þegar konan ók vestur Suðurlandsveg í Rangárþingi eystra.

Í ákæru segir að hún hafi verið óhæf til að stjórna bílnum örugglega, vegna svefnleysis. Hún hafi ekki staðsett bíl sinn eins langt til hægri og unnt var, og ekki gætt að því að nægt bil væri milli hennar bíls og umferðar úr gangstæðri átt.

Hún hafi ekið yfir á rangan vegarhelging og endað framan á öðrum bíl sem var ekið úr gagnstæðri átt.

Fyrir vikið hlaut ökumaður hins bílsins brot á lærlegg, efri enda ölnar, hálsliðum, lendarlið og

viðbeini. Jafnframt hlaut hann áverka á heila og lifur, innanbastblæðingu og loftbrjóst. Þá hlaut farþegi í bíl hans brot á viðbeini, bringubeini, lendhrygg, brjósthrygg og

rifjum, sem og loftbrjóst, og áverka á innri líffærum; lifur, ristil og smágirni og mar á kviðvegg.

Konan sótti ekki þing í Héraðsdómi Suðurlands. Þótti háttsemin sem henni var gefið að sök sönnuð.

Hún var dæmd í sextíu daga skilorðsbundið fangelsi, og gert að greiða báðum þeim sem voru í hinum bílnum tvær milljónir króna, hvoru um sig. Þá er henni einnig gert að greiða 2,7 milljónir króna í sakarkostnað.

Samgönguslys Umferðaröryggi Dómsmál Rangárþing eystra

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