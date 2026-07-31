Áhöfn Bandero dúsar nú um borð í skipinu sem liggur í Sundahöfn. Landhelgisgæslan fóru um borð í það á fullri ferð í gærkvöldi eftir að hvalveiðimenn kölluðu eftir hjálp. Í kvöldfréttum sjáum við magnaðar myndir af eftirförinni og frá deginum. Við ræðum einnig við forstjóra Landhelgisgæslunnar og Paul Watson auk þess sem við fáum nýjustu tíðindi af málinu frá lögreglu í beinni.
Erlendir netkúgarar hótuðu að dreifa gervigreindarbúnu kynferðislegu myndefni af íslenskum unglingspilti ef hann greiddi þeim ekki tíu þúsund krónur. Í kvöldfréttum verður rætt við móður drengsins sem reyndi að bera þetta einn þar til hann sagði foreldrum sínum loks frá og málið var tilkynnt lögreglu.
Við sjáum einnig ótrúlegar myndir frá spænsku borginni Ceuta þar sem íbúafjöldinn tvöfaldaðist næstum þegar sextíu þúsund manns komu syndandi frá Marokkó.
Auk þess verðum við í beinni frá Herjólfsdal þar sem þjóðhátíð er að rúlla af stað og ræðum við formann KSÍ um umdeild áform forseta FIFA. Hann segir skýrt ákall um breytingar á stjórnarháttum sambandsins.
Þetta og fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.