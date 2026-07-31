Innlent

Aldrei liðið að öryggi sjó­manna sé ógnað

Jón Þór Stefánsson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Vísir/Einar

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir aðgerðir Landhelgisgæslunnar og sérsveitar Ríkislögreglustjóra í gærkvöldi sem beindust að Bandero, sem hrelldi hvalveiðiskipið Hval 9 í gærkvöldi, ekki snúast um afstöðu fólks til hvalveiða, heldur um öryggi þeirra sem sækja sjóinn við Íslandsstrendur.

„Þessar aðgerðir snúast ekki um hvalveiðar, heldur um það hvort menn geti komist upp með það að ógna öryggi manna í lögreglri starfsemi, því það er hún á Íslandi,“ sagði Þorbjörg í viðtali við Odd Ævar Gunnarsson, fréttamann Sýnar.

„Þetta gekk mjög vel. Það hefur komið fram að það var ástæða til að ætla að öryggi sjófarenda, manna að veiðum, væri stefnt í hættu. Íslensk stjórnvöld hafa verið mjög skýr með það að þetta er ekki mál sem snýst um afstöðu til hvalveiða, heldur öryggi þeirra manna sem þarna voru að veiðum. Öryggi þeirra var ógnað, og það blasti auðvitað við að það yrði aldrei liðið. Ég hef tjáð mig um það áður. Það lá algjörlega í kortunum að við myndum alltaf bregðast við ef hætta væri á ferðum.“

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Ofan á þetta allt saman sé ljóst að Bandero hafi farið inn í íslenska landhelgi og ekki hlýtt fyrirmælum Landhelgisgæslunnar.

„Það er búið að reyna ýmis önnur skref áður en farið er í þessa aðgerð, sem er auðvitað dálítið dramatísk. En þetta gekk allt saman mjög vel og þetta er í mínum huga hárrétt skref að taka.“

Full aðdáunar

Að sögn Þorbjargar stóðu Landhelgisgæslan og fulltrúar Ríkislögreglustjóra sig með glæsibrag í aðgerðum sínum. Hún, sem og dómsmálaráðuneytuð, var í sambandi við gæsluna og fylgdist með aðgerðum þeirra í gærkvöldi og fram á nótt. Þó tekur hún fram að ákvarðanir og mat á stöðunni hafi verið í þeirra höndum.

„Við erum full aðdáunar með að það hafi tekist að leysa svona vel úr flókinni stöðu.“

Aðspurð um hvað henni finnist að gera eigi við áhöfn Bandero, hvort hún verði send úr landi eða saksótt, segir Þorbjörg að slíkt sé í höndum lögreglu, sem hún treysti til að vinna farsællega í málinu.

Áhrif á orðspor Íslands?

Óttast þú að þessi aðgerð muni hafa skaðleg áhrif á orðspor Íslands, þar sem andstaðan við hvalveiðar er mjög mikil á alþjóðavísu?

„Það er staðreynd að andstaðan er mjög mikil, og við vitum það líka að það gerir hún líka á Íslandi, á Alþingi, og í ríkisstjórn Íslands. Ég hef mína skoðun á hvalveiðum. En verkefnið var það sem það var, og ég neita að trúa því að fólk hafi skoðun á því að íslensk stjórnvöld geri allt sem í þeirra valdi stendur til að verja íslenska landhelgi, og verja öryggi manna sem eru hér á sjó úti,“ segir Þorbjörg.

„Svona atvik draga sennilega athyglina ekki frá hvalveiðum. En eins og ég segi, hvað mig varðar og þetta sem var að gerast í gær, snerist ekki um það. Við vorum að tryggja öryggi sjófarenda.“

Hvalir Hvalveiðar Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Landhelgisgæslan

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