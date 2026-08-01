Sex fíkniefnamál komu upp á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum í gær og hafði lögregla afskipti af einum vegna ölvunaraksturs. Einnig var nokkrum veitt aðstoð vegna ölvunar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu en fíkniefnamálin eru sögð minniháttar. Rólegra virðist hafa verið hjá lögreglunni fyrir norðan.
Setning Þjóðhátíðar fór fram í gær og segist lögreglan halda úti öflugu fíkniefnaeftirliti líkt og á fyrri hátíðum.
Einnig sótti þyrla Landhelgisgæslunnar einstakling sem hafði fallið í fjallendi í Vestmanneyjum og eru tildrög slyssins í rannsókn, að sögn lögreglu.
Að sögn lögreglunnar á Norðurlandi eystra komu upp tvö tilfelli þar sem höfð voru afskipti af börnum sökum áfengisneyslu eftir klukkan 18 í gær. Þá voru einstaklingar „aðstoðaðir vegna ölvunarástands“ í þrígang.
Þar til viðbótar hafi þrjú umferðarlagabrot verið skráð en ekkert tilfelli komið upp þar sem grunur sé um akstur undir áhrifum vímugjafa.
Engin mál komu inn á borð lögreglunnar á Norðurlandi eystra vegna óláta eða slagsmála og enginn þurfti að gista í fangageymslu. Fjölskylduhátíðin Ein með öllu fer nú fram á Akureyri.
Fréttin er í vinnslu.
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á mesta forgangi á tíunda tímanum í gærkvöldi vegna manns sem hafði slasast alvarlega á fæti eftir fall í Vestmannaeyjum.