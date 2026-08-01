Innlent

Sex fíkni­efna­mál komu upp í Eyjum

Eiður Þór Árnason skrifar
Þjóðhátíð var sett í gær. Ljósmyndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.
Þjóðhátíð var sett í gær. Ljósmyndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/Smári

Sex fíkniefnamál komu upp á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum í gær og hafði lögregla afskipti af einum vegna ölvunaraksturs. Einnig var nokkrum veitt aðstoð vegna ölvunar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu en fíkniefnamálin eru sögð minniháttar. Rólegra virðist hafa verið hjá lögreglunni fyrir norðan. 

Setning Þjóðhátíðar fór fram í gær og segist lögreglan halda úti öflugu fíkniefnaeftirliti líkt og á fyrri hátíðum. 

Einnig sótti þyrla Landhelgisgæslunnar einstakling sem hafði fallið í fjallendi í Vestmanneyjum og eru tildrög slyssins í rannsókn, að sögn lögreglu. 

Skiptu sér af börnum fyrir norðan

Að sögn lögreglunnar á Norðurlandi eystra komu upp tvö tilfelli þar sem höfð voru afskipti af börnum sökum áfengisneyslu eftir klukkan 18 í gær. Þá voru einstaklingar „aðstoðaðir vegna ölvunarástands“ í þrígang. 

Þar til viðbótar hafi þrjú umferðarlagabrot verið skráð en ekkert tilfelli komið upp þar sem grunur sé um akstur undir áhrifum vímugjafa.

Engin mál komu inn á borð lögreglunnar á Norðurlandi eystra vegna óláta eða slagsmála og enginn þurfti að gista í fangageymslu. Fjölskylduhátíðin Ein með öllu fer nú fram á Akureyri. 

Fréttin er í vinnslu.

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