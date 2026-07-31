Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Agnar Már Másson skrifar 31. júlí 2026 15:14 Innipúkinn er í Reykjavík að vanda um verslunarmannahelgi. Aðsend Nóg verður um að vera um verslunarmannahelgina sem nú er gengin í garð. Skipuleggjendur Einnar með öllu ætla ekki að láta rigningu á sig fá og finna fyrir því að Blö-menn hafi aukið áhugann á Akureyri yfir helgina. Skipuleggjendur Innipúkans í Reykjavík búast við sinni stærstu hátíð til þessa. Stíf dagskrá verður víða um landið um verslunarmannahelgina. Meðal stærstu hátíðanna eru Ein með öllu á Akureyri, Neistaflug í Neskaupstað, Innipúkinn í Reykjavík og Þjóðhátíð í Eyjum. Þá verður einnig nóg um að vera á Vestfjörðum, svo sem Nábrókin og Göngudagar, og einnig fjölskylduhátíðir víða um landið, til dæmis á Flúðum og í Vatnaskógi – svo eitthvað sé nefnt. Sjá einnig: Hvað er í boði um Verslunarmannahelgina Rigningu er spáð á Norður- og Austurlandi í kvöld en bongóblíðu á vesturhluta landsins. Skipuleggjendur Einnar með öllu á Akureyri ætla ekki að láta veðrið á sig fá en hefur að miklu leyti ræst úr spánni. „Við höfum litlar áhyggjur af þessu en þó að það rigni nokkrum dropum er það bara frískandi og gott fyrir grasið. Við erum ótrúlega bjartsýn og veðurspáin hefur skánað með hverjum klukkutímanum. Þannig að við erum ekki einu sinni viss um að það rigni,“ segir Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir, sem er meðal skipuleggjenda Einnar með öllu. Í ár ætla liðsmenn FM95BLÖ, sem hafa yfirleitt troðið upp á Þjóðhátíð í Eyjum, að halda sína eigin tónleika á Akureyri á sunnudag. Lovísa kveðst finna fyrir aukinni aðsókn til Akureyrar fyrir vikið. „Við finnum alveg fyrir því að þeir hafa stóran aðdáendahóp sem fylgir þeim hvert sem þeir fara,“ segir Lovísa, sem býst við allt á milli tíu til tuttugu þúsund manns á hátíðinni. Útlit er fyrir að veður verði einna best í höfuðborginni. Einnig var rætt við Eldar í kvöldfréttum Sýnar í gær. „Það er mikil stemning fyrir Innipúkanum í ár,“ segir Eldar Ástþórsson, skipuleggjandi Innipúkans, en hann segir að útlit sé fyrir að hátíðin í ár verði stærsti Innipúki til þessa. En vissulega sé ekki pláss fyrir fleiri en þúsund í Austurbæjarbíó, þar sem hátíðin er að mestu haldin. „Sérstaða Innipúkans er að sjálfsögðu að hann fer fram innandyra en þetta frábæra veður hjálpar okkur að sjálfsögðu að skapa góða stemningu í miðborginni og við færum okkur kannski aðeins út á stétt ef veður heldur áfram að leika svona við okkur um helgina.“ Verslunarmannahelgin Reykjavík Mest lesið Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Innlent Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Innlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Alelda bíll í Reykjanesbæ Innlent Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Erlent Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Innlent Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Innlent Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Innlent „Þá bara krassa lungun“ Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Fleiri fréttir Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Samtökin hafi bjargað lífi allt að þrjátíu hvala Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Leggja áherslu á mannúðarlegar aðgerðir vegna minkanna Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero „Þá bara krassa lungun“ Bruni við Breiðhöfða Vasaþjófnaður daglegur atburður og verulegar fjárhæðir teknar Vaktin: Bandero hrellir Hval 9 Þaulskipulagðir vasaþjófar, minkaveiðar og lífgjöf Dekk sprakk við lendingu vélar Borgarísjaka rekur í átt að Skagafirði Stærsta umferðarhelgi ársins hafin Bílstjóri horfði á skelfingu lostinn Meirihluti ætlar að segja já í ágúst Skilningsleysi foreldra mætti litblindum syninum Staðan orðin „þokkalega góð“ Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Okkar McCartney, okkar Bach kveður Sjá meira