Innlent

Búast við fjöl­mennasta Innipúka til þessa

Agnar Már Másson skrifar
Innipúkinn er í Reykjavík að vanda um verslunarmannahelgi.
Innipúkinn er í Reykjavík að vanda um verslunarmannahelgi. Aðsend

Nóg verður um að vera um verslunarmannahelgina sem nú er gengin í garð. Skipuleggjendur Einnar með öllu ætla ekki að láta rigningu á sig fá og finna fyrir því að Blö-menn hafi aukið áhugann á Akureyri yfir helgina. Skipuleggjendur Innipúkans í Reykjavík búast við sinni stærstu hátíð til þessa.

Stíf dagskrá verður víða um landið um verslunarmannahelgina. Meðal stærstu hátíðanna eru Ein með öllu á Akureyri, Neistaflug í Neskaupstað, Innipúkinn í Reykjavík og Þjóðhátíð í Eyjum.

Þá verður einnig nóg um að vera á Vestfjörðum, svo sem Nábrókin og Göngudagar, og einnig fjölskylduhátíðir víða um landið, til dæmis á Flúðum og í Vatnaskógi – svo eitthvað sé nefnt.

Sjá einnig: Hvað er í boði um Verslunarmannahelgina

Rigningu er spáð á Norður- og Austurlandi í kvöld en bongóblíðu á vesturhluta landsins. Skipuleggjendur Einnar með öllu á Akureyri ætla ekki að láta veðrið á sig fá en hefur að miklu leyti ræst úr spánni.

„Við höfum litlar áhyggjur af þessu en þó að það rigni nokkrum dropum er það bara frískandi og gott fyrir grasið. Við erum ótrúlega bjartsýn og veðurspáin hefur skánað með hverjum klukkutímanum. Þannig að við erum ekki einu sinni viss um að það rigni,“ segir Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir, sem er meðal skipuleggjenda Einnar með öllu.

Í ár ætla liðsmenn FM95BLÖ, sem hafa yfirleitt troðið upp á Þjóðhátíð í Eyjum, að halda sína eigin tónleika á Akureyri á sunnudag. Lovísa kveðst finna fyrir aukinni aðsókn til Akureyrar fyrir vikið.

„Við finnum alveg fyrir því að þeir hafa stóran aðdáendahóp sem fylgir þeim hvert sem þeir fara,“ segir Lovísa, sem býst við allt á milli tíu til tuttugu þúsund manns á hátíðinni.

Útlit er fyrir að veður verði einna best í höfuðborginni.

Einnig var rætt við Eldar í kvöldfréttum Sýnar í gær.

„Það er mikil stemning fyrir Innipúkanum í ár,“ segir Eldar Ástþórsson, skipuleggjandi Innipúkans, en hann segir að útlit sé fyrir að hátíðin í ár verði stærsti Innipúki til þessa. 

En vissulega sé ekki pláss fyrir fleiri en þúsund í Austurbæjarbíó, þar sem hátíðin er að mestu haldin.

„Sérstaða Innipúkans er að sjálfsögðu að hann fer fram innandyra en þetta frábæra veður hjálpar okkur að sjálfsögðu að skapa góða stemningu í miðborginni og við færum okkur kannski aðeins út á stétt ef veður heldur áfram að leika svona við okkur um helgina.“

Verslunarmannahelgin Reykjavík

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